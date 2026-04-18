Волочкова заявила, что вошла в историю как выдающаяся русская балерина

Балерина Анастасия Волочкова не оставила камня на камне от критики в свой адрес. В эмоциональном комментарии корреспонденту 5-tv.ru звезда балета напомнила, кто из великих мастеров когда‑то поверил в ее талант и назвал «выдающейся русской балериной».

Артистка напомнила, что такие легенды отечественного балета, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Галина Уланова, а также композитор Родион Щедрин, высоко оценивали ее талант. В частности, Волочкова отметила, что Владимир Васильев приглашал ее в Большой театр, а коллеги называли ее «выдающейся русской балериной».

Балерина назвала «неоспоримым фактом» то, что она вошла в историю как «выдающаяся русская балерина», и подчеркнула, что мнение критиков для нее не имеет значения.

«Это на всю жизнь неоспоримый факт, что я вошла в историю уже как выдающаяся русская балерина, и я этим горжусь. Мнение других людей, быдла какого-то, меня просто не интересует», — отметила артистка.

