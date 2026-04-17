«Мнения быдла не интересует»: Волочкова поставила точку в главном вопросе о своей жизни

Балерина известна не только своим творчеством, но и скандалами.

Тема, которая годами вызывает споры, снова оказалась в центре внимания: была ли Анастасия Волочкова примой Большого театра или это лишь устойчивый миф?

Поводом стали обсуждения читателей и зрителей — вопрос, казалось бы, давно известный, но до сих пор вызывающий жаркие дискуссии.

В интернете действительно можно встретить множество упоминаний о том, что Волочкова — прима.

Более того, сама артистка неоднократно использовала этот статус в интервью и даже в собственной книге. Аналогичная формулировка долгое время фигурировала и в Википедии — причем не только на русском, но и на английском языке.

Однако существует и противоположная точка зрения: по данным ряда источников и мнений внутри профессионального сообщества, в Большом театре Волочкова находилась в статусе солистки, не дойдя до высшей ступени балетной иерархии.

А это, как известно, принципиальная разница: между солисткой и примой — несколько уровней, которые удается преодолеть далеко не всем, даже очень талантливым артистам.

Карьера после Большого

При этом важно учитывать, что после ухода из Большого театра Волочкова действительно получила статус примы — но уже на другой сцене. Речь идет о Краснодарском театре оперы и балета, где она выступала в течение нескольких лет.

Там она выходила на сцену регулярно, пусть и не слишком часто — примерно один-два раза в месяц. Всегда собирала аншлаги, несмотря на высокую стоимость билетов.

«Это неоспоримый факт»

Сама Волочкова не раз реагировала на сомнения в своем статусе — и делала это достаточно резко. По ее словам, позволить нелестные высказывания в сторону ее таланта могут лишь те, кто никогда не видел ее на сцене.

Балерина подчеркивает, что продолжает выступать даже после серьезной операции, перенесенной всего пару месяцев назад. Волочкова убеждена, что подобная самоотверженность — показатель исключительного профессионализма, критика со стороны посторонних людей ее мало волнует.

При этом Волочкова делает акцент на поддержке зрителей и профессионалов, утверждая, что у нее есть «большой пул» поклонников, которые ценят ее творчество.

Особое значение, по ее словам, имеют оценки выдающихся деятелей балета.

«Если для таких мэтров, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Галина Уланова, Родион Щедрин, я была примой и они называли меня выдающейся русской балериной — это уже неоспоримый факт», — заявила Волочкова.

Она также добавила, что считает себя вошедшей в историю отечественного балета и испытывает по этому поводу гордость.

«Мнение других людей, просто быдло какого-то, меня не интересует», — резюмировала Волочкова.

«Она же алкофрик»

Тем временем обсуждение личности Волочковой вышло далеко за рамки профессионального спора. Нарколог и психиатр Василий Шуров сделал крайне жесткие заявления о состоянии балерины.

По его мнению, у артистки серьезные проблемы с алкоголем, которые она не способна решить самостоятельно.

«Она же алкофрик. Ее приглашают, напаивают, снимают контент. Все то же самое, один в один, как было с Пашей Техником», — приводит слова нарколога Starhit.ru.

При этом Шуров утверждает, что окружение балерины не только не помогает ей, но и, напротив, пользуется ситуацией. Волочкова, в свою очередь, всегда отрицала наличие у нее зависимости.

Не протянет и десяти лет?

Шуров также высказывался о перспективах здоровья балерины. По его оценке, без изменений образа жизни ее состояние может значительно ухудшиться, и он сомневается, что она сможет прожить даже ближайшее десятилетие.

При этом Шуров подчеркнул, что готов заняться лечением артистки — но только при условии, что она сама этого захочет и будет готова признать проблему.

Нарколог вспомнил предыдущий опыт работы с Волочковой. Он был вынужден признать, что тогда сотрудничество не дало результатов.

По его словам, артистка постоянно возвращалась к разговору о своих прошлых достижениях и игнорировала текущие сложности.

«Мы видим, что она уже давно не великая, чудит по полной, ведет достаточно аморальный образ жизни, еще пытается этим гордиться. Что там великого?» — возмутился Шуров.

Лицо русского балета

Если углубиться в биографию Анастасии Волочковой, становится понятно, откуда вообще возникли разговоры о ее статусе и масштабах карьеры.

После окончания Академии русского балета она была принята в Мариинский театр, причем сразу в статусе солистки — для молодой балерины это уже серьезное достижение.

В течение нескольких лет — с середины 1990-х — она исполняла ведущие партии в классических постановках: «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Жар-птица». С ней работали сильнейшие педагоги своего времени, среди которых Ольга Моисеева, Татьяна Терехова и Инна Зубковская

В составе труппы Мариинского театра Волочкова много гастролировала. География поездок впечатляющая: США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Франция, Германия, Австрия, Италия и ряд других стран.

Фактически Волочкова представляла российскую балетную школу на крупнейших мировых площадках.

Следующий важный этап — приглашение в Большой театр. Его инициатором стал Владимир Васильев, который в 1998 году позвал Волочкову в труппу.

Практически сразу она дебютировала в партии Царевны-Лебедь в «Лебедином озере», после чего получила ряд ведущих ролей в классическом репертуаре. В числе ее работ — партии в «Баядерке», «Раймонде», «Жизели», «Дон Кихоте» и других знаковых спектаклях.

В начале 2000-х карьера получила международное продолжение: во время гастролей в Великобритании Волочкову пригласили в Английский национальный балет, где она исполняла партию Феи Карабос в «Спящей красавице».

Особое место в ее творческой биографии занимает Майя Плисецкая, которую Волочкова называет своим кумиром.

«Мне посчастливилось с ней познакомиться в Большом театре. И она мне, как первой балерине России, отдала право танцевать балет „Кармен-сюита“, который был поставлен хореографом Альберто Алонсо специально для нее. <…> Она помогала мне репетировать эту партию. Меня поразило, что она в свои 70 лет вышла и на шпильках станцевала вариации Кармен», — говорила Волочкова.

В 2002 году Волочкова получила престижную премию «Балетный Бенуа» как лучшая танцовщица, а вскоре ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

Однако уже через год ее карьера в Большом театре резко оборвалась. Летом 2003 года руководство не стало продлевать с ней контракт на прежних условиях, предложив временное соглашение до конца года. Волочкова отказалась его подписывать, а театр, в свою очередь, заявил о наличии дополнительных требований с ее стороны, которые якобы не соответствовали интересам труппы.

Все-таки прима?

Не умаляя заслуг артистки, чтобы разобраться, была ли она примой, важно обратиться к самому определению этого статуса.

Прима-балерина — это артистка, занимающая высшую позицию в балетной труппе и исполняющая ведущие партии.

При этом стоит учитывать, что таких балерин в театрах всегда несколько: например, на сегодняшний день в труппе Большого театра числится десять прима-балерин, а в Мариинском театре — семь.

Если обратиться к официальной биографии Волочковой, указано, что после окончания академии она была принята в Мариинский театр в статусе солистки.

Однако внутри театральной иерархии существует несколько уровней: есть приглашенные солисты, первые, вторые, а также исполнители характерных партий.

Конкретное уточнение, к какой категории относилась Волочкова, в открытых источниках отсутствует.

Кроме того, в историческом разделе Мариинского театра, где перечисляются ключевые фигуры труппы, имя балерины не упоминается, в отличие, например, от ее педагога Наталии Дудинской, которая там представлена.

В 1998 году Волочкова начала выступать на сцене Большого театра. Сам факт ее работы в этом коллективе не вызывает сомнений, однако четкое указание на занимаемую позицию также отсутствует в доступных официальных данных.

При этом известно, что, исполняя сольные партии, Волочкова параллельно активно занималась развитием собственной публичной карьеры.

Благодаря участию в различных проектах и медийной активности Волочкова приобрела широкую известность.

В условиях, когда имена балерин редко становятся узнаваемыми широкой аудиторией, ей удалось выйти за пределы профессионального круга и стать одной из самых обсуждаемых фигур в российском балете — это ее личное достижение, которое нельзя оспорить.