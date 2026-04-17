Собянин: в Зеленограде создан комплекс предприятий по выпуску стройматериалов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Объекты оснастили современным энергоэффективным оборудованием, автоматизированными линиями, а также системами контроля производственных процессов.

В Зеленограде открыли один из крупнейших комплексов предприятий по производству строительных материалов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«На новых заводах будут производить автоклавный газобетон, архитектурные стеклопакеты, светопрозрачные конструкции и модульные фасады. Продукция нужна для строительства жилых домов, в том числе по программе реновации, соцобъектов и другой городской инфраструктуры», — написал Собянин.

Кроме того, московский промышленный технопарк будет введен в эксплуатацию уже в мае этого года — он войдет в состав уникального комплекса. Предприятия были созданы благодаря частным инвестициям, а под их строительство была предоставлена земля в аренду по льготной ставке — один рубль в год. Этот проект также обеспечил больше 800 высокотехнологичных рабочих мест.

