В Москве обустроят 515 школьных спортивных площадок

Учащимся станут доступны места для игр в настольный теннис, баскетбол и футбол.

К новому учебному году в столице обустроят 515 школьных спортивных площадок. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, у каждого образовательного учреждения будет своя инфраструктура в зависимости от возраста учеников. Так, для начальных и основных классов сделают примерно 200 игровых площадок. Там разместят доски для рисования мелом, скамейки в виде волны, подвесные мостики и многие другие развивающие предметы.

«Такие пространства не только безопасны, но и многофункциональны — дети должны проводить время на свежем воздухе с интересом и пользой», — написал мэр Москвы.

Кроме того, как добавил Сергей Собянин, для учеников первых — четвертых классов также организуют пространства для спортивных игр.

Всего возле школ обустроят 515 площадок. Среди них — футбольные поля и беговые дорожки. Помимо этого, рядом с образовательными учреждениями появятся места для игр в волейбол, баскетбол, настольный теннис и сдачи ГТО.

