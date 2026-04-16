Хорошие друзья и полноценный отдых: пять золотых правил долгой и здоровой жизни

Соблюдение простых ежедневных привычек поможет существенно продлить молодость и укрепить организм.

Для достижения долголетия человеку необходимо придерживаться пяти ключевых правил, среди которых особое место занимают социальная активность и качественный отдых. Об этом сообщило издание Infobae со ссылкой на рекомендации врача Себастьяна Ла Росы.

Специалист подчеркнул, что одним из фундаментальных факторов сохранения здоровья является гигиена сна. По мнению Ла Росы, крайне важно не только обеспечивать организму полноценный ночной покой, но и строго соблюдать режим, засыпая и просыпаясь в одни и те же часы.

Кроме того, медик затронул тему питания, посоветовав выходить из-за стола с легким чувством голода. Еще одним важным аспектом он назвал комплексный подход к спорту.

«Вам нужна ходьба, легкая аэробика, более интенсивные упражнения и укрепление мышц», — пояснил врач.

Дополнительно Ла Роса выделил необходимость поддержания социальных связей и заботу о ментальном состоянии, что в совокупности создает базу для долгой жизни.

