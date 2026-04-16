Собянин поздравил коллектив ГКБ № 15 имени Филатова с юбилеем больницы

Специалисты медицинского учреждения используют передовые инновационные методики для обследования и лечения пациентов.

Городская клиническая больница № 15 имени Филатова в Москве внедряет в свою работу современные медицинские технологии, каждый год оказывая помощь примерно 200 тысячам пациентов. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил коллектив медицинского учреждения с юбилеем — 45 лет со дня основания — в канале мессенджера MAX.

Больница № 15 — крупный многопрофильный медицинский центр, в котором оказывают экстренную и плановую помощь по 18 направлениям, в числе которых кардиология, нейрохирургия, травматология, акушерство и другие. В структуру входят флагманский центр, реанимационные отделения, родильные дома, диагностические и лабораторные подразделения.

Непрерывное обновление

Главврач больницы Валерий Вечорко рассказал, что за последние годы учреждение заметно обновилось. По его словам, одним из главных этапов стало открытие современного центра экстренной помощи с девятью операционными. Специалист также сообщил, что модернизация еще продолжается: реконструируются корпуса, обновляется оборудование, а в центрах женского здоровья внедряются новые форматы приема пациентов.

По словам руководителя клиники, благодаря новым стандартам московской медицины значительно повысились скорость и качество оказания помощи, а пациента предоставили комфортные условия лечения.

Малоинвазивные и другие процедуры

Одним из приоритетных направлений остается кардиохирургия. В больнице проводят сложные операции — малоинвазивное (хирургическое вмешательство, которое проводится без больших разрезов. — Прим. ред.) протезирование клапанов сердца и вмешательства при тяжелых сосудистых патологиях.

Для пациентов с инфарктами и инсультами на территории больницы всегда дежурит медицинский вертолет. Большинство операций выполняются малоинвазивно, а в гибридных операционных сочетают разные методы вмешательства.

Отдельное внимание уделяют помощи беременным и новорожденным. В больнице есть специализированные центры, в которых наблюдаются сотни тысяч пациенток, а ежегодно рождается около восьми тысяч детей. Для недоношенных малышей и детей с тяжелыми состояниями создали центр «Ранняя помощь».

В клинике применяют современные методы в офтальмологии, урологии, травматологии и нейрохирургии. Использование малоинвазивных технологий сокращает сроки восстановления пациентов.

Каждый день больница принимает до 700 человек, а врачи проводят примерно 250 операций. В стационарах средний срок лечения составляет около пяти дней.

Квалифицированный штат

В работе медики используют искусственный интеллект, анализирующий результаты исследований, ускоряющий диагностику и облегчающий обработку данных.

Штат больницы насчитывает более 3,5 тысячи сотрудников, среди которых — высококвалифицированные специалисты, кандидатов и доктора наук. На базе учреждения работают кафедры медицинских вузов, проходят обучение молодые врачи и проводят научные исследования.

Кроме того, специалисты больницы сотрудничают с зарубежными клиниками и обмениваются опытом с коллегами из разных стран, что позволяет внедрять передовые методы лечения и повышать качество медпомощи.

