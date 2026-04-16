Собянин: московские педагоги осваивают использование ИИ в учебном процессе

Учителя обучаются актуальным навыкам и работают с современными технологиями по обновленным программам.

В московской системе образования задействованы около 100 тысяч педагогов, причем значительная часть из них обладает высшей квалификационной категорией. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник отметил, что в 2025 году в мегаполисе запустили новые программы, направленные на повышение качества обучения. Так, для учителей начальной школы разработали курс «Математика и окружающий мир», а для педагогов пятых и шестых классов внедрили обновленные методики преподавания, учитывающие различный уровень подготовки и интересы учеников.

Помимо этого, в декабре стартовала масштабная программа обучения для руководителей предметных кафедр. Им предстоит освоить инструменты и подходы, позволяющие системно управлять качеством преподавания в школах.

Также Собянин подчеркнул, что московские учителя активно осваивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), а преподаватели инженерных и ИТ-направлений проходят подготовку для работы с новейшим оборудованием. Для педагогов, занимающихся подготовкой школьников к единому государственному экзамену, созданы онлайн-курсы повышения квалификации на базе платформы «Московская электронная школа».

Отдельное внимание уделили повышению статуса профессии. По словам мэра, в 2025 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие около 26 тысяч педагогов, а лучшие из них представляли столицу на федеральном уровне. В числе победителей — Елизавета Богатырева, ставшая лауреатом конкурса «Воспитатель года России», а Анна Александрова была признана лучшим учителем-дефектологом.

Для мастеров производственного обучения в колледжах начали реализовывать проект «Школа мастеров», который проводится при участии крупных компаний. В рамках программы преподаватели осваивают современные технологии и востребованные профессиональные навыки.

Кроме того, для педагогов организовали стажировки на предприятиях. В текущем учебном году их прошли более 3,1 тысячи специалистов на площадках индустриальных партнеров.

