Датчики-«антисон» для водителей хотят сделать обязательными в России

Фото, видео: 5-tv.ru

Но эксперты сомневаются: не всегда техника способна правильно распознать усталость того, кто за рулем.

Одна из самых частых причин аварий — усталость водителя, который потерял концентрацию. Чтобы изменить статистику, в России хотят сделать обязательным использование датчиков, которые следят за состоянием шоферов.

Уже с середины июня такие приборы начнут устанавливать в автобусах и трамваях. Комплексы с камерами и звуковыми оповещателями смогут фиксировать признаки сонливости, зевания, чихания и даже использования телефона за рулем.

Однако эксперты отмечают, что система пока не всегда способна отличить усталость от аллергии или других заболеваний. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел, как это будет работать.

Интернет буквально ежедневно пополняется кадрами с уснувшими водителями. Петербург. Автобус с пассажирами на полном ходу врезается в стоящий на остановке троллейбус.

А это последствия аварии в Ленинградской области. Фургон разворотил электрокар. В Екатеринбурге задремавший водитель вылетел на встречку и протаранил два автомобиля.

С середины июня этого года водители будут под присмотром специальных датчиков. Требование не обязательное, но ГОСТ на мониторинг состояния водителей разработан Росстандартом. В Китае, например, водителей будят светомузыкой на трассах. В России специальные устройства на приборной панели в салоне машины будут выявлять сонливость и усталость.

Такие датчики уже фиксируют состояние водителей столичных трамваев и автобусов. Распознают не только засыпание, но и курение, и использование мобильных телефонов.

Вот так выглядит этот комплекс: системный блок, камера водителя и звуковой оповещатель. Современные датчики считывают состояние по мимике, чиханию, по зеванию. Разработчики приводят данные статистики: количество нарушений у одного водителя за год снизилось на 71%.

«Системы, помимо всего прочего, имеют интеграцию с тахографами и с транспортного средства. Это позволяет нам еще увеличивать достоверность получаемых данных и дополнительно забирать какую-то информацию. Например, это пробег транспортного средства, уровень топлива. Как правило, достоверность таких систем составляет порядка 90–95%», — рассказал руководитель отдела продажной подготовки компании Юрий Муравьев.

Остальные 5-10% случаев — признают сами разработчики — система не способна определить, уснул человек или нет.

«У нас есть водители, которые спят с открытыми глазами. То есть система не видит закрытых глаз, она не понимает, что что-то не так, а водитель уснул», — пояснила директор по продукту компании Анна Пирогова.

А если у человека аллергия? Слезятся глаза или опухают. Отличить от отекших система не сможет. Да и более серьезные заболевания искусственный интеллект не поймет — например, инсульт или инфаркт. Чтобы определить ту же сонливость, медики используют специальные тесты.

«Замедляется частота сердечных сокращений, например, у человека в состоянии сонливости, изменяется определенным образом диаметр зрачков, он не так хорошо уже видит», — сообщил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

Проблема и в самих датчиках, которые выходят из строя и даже во время работы раздражают глаза водителям. Некоторые приборы оборудованы инфракрасным излучателем, из-за которого водители автобусов устройства просто отключают.

Подобные системы на основе искусственного интеллекта в автомобильной сфере должны повышать уровень комфорта: тормозить машину при виде пешехода, удерживать автомобиль в полосе и реагировать на дождь, туман и снег.

«Как только наступает туман, снег, дождь, они тут же вопят: „Мы не справляемся, бери управление в собственные руки“. Чтобы водителю опять войти в тонус, три-пять секунд требуется. А если скорость 20 метров в секунду, — считайте, это уже он 100 метров проскочил. Авария практически гарантирована», — предупредил профессор кафедры «Автомобили» МАДИ, доктор технических наук Виталий Гаевский.

Поэтому пока разработчики совершенствуют алгоритмы, врачи напоминают: лучший антисон — это восемь часов сна дома, а не громкий писк в кабине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.