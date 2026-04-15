Теракты Украины против России с БПЛА из Европы приведут к непредсказуемым последствиям

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воплощение сценариев Украины по терактам против России с применением европейских беспилотников ведет к непредсказуемым последствиям.

«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы „украинских“ БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — говорится в заявлении.

Ранее оборонное ведомство сообщало о принятом руководством некоторых стран Европы решении о наращивании производства и поставок Незалежной БПЛА для ударов по российской территории. Сделано это было, отмечают в Минобороны, на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ.

Уточняется, что расширение выпуска дронов спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории стран Европы «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников.

