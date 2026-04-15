Минобороны России сделало предупреждение Европе: опубликованы адреса

Речь идет о широкой сети предприятий за пределами Украины.

Министерство обороны России опубликовало информацию о зарубежных филиалах украинских компаний, которые участвуют в производстве беспилотников, применяемых против России.

В сообщении говорится, что такие предприятия действуют сразу в нескольких европейских городах, включая Лондон, Мюнхен, Прагу и Ригу.

Уточняется, что отдельные элементы для беспилотных аппаратов изготавливаются на заводе в Мадриде, а в Италии подобная продукция выпускается сразу на четырех площадках, среди которых упоминается Венеция.

В целом филиалы украинских компаний, задействованных в производстве дронов, размещены на территории восьми европейских государств.

Кроме того, комплектующие для беспилотников поставляются предприятиями из разных стран, включая Германию, Турцию, Израиль, Испанию, Италию и Чехию.

В Министерстве обороны заявили, что решение европейских государств передавать беспилотники Украине рассматривается как сознательный фактор обострения военно-политической ситуации.

«Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — сказано в сообщении.

В ведомстве считают, что подобные шаги способны значительно усилить напряженность. В Минобороны добавили, что реализация сценариев по терактам против России с применением БПЛА из Европы ведет к трудно прогнозируемым последствиям.

Ранее в промышленной зоне Стерлитамака погиб сотрудник ведомственной пожарной службы одного из предприятий. Это случилось в результате падения обломков сбитого беспилотника.

О произошедшем сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Над промышленной территорией города средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены несколько беспилотников, запущенных с территории Украины.

