Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль «Пасхальный дар»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Мероприятие традиционное для Москвы. Оно дает возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили одну из площадок фестиваля «Пасхальный дар», которая открылась в Парке Горького. Об этом глава российской столицы сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Фестиваль состоится с 11 по 19 апреля на 31 площадке по всему мегаполису, большинство из которых расположены в жилых районах. Часть мероприятий также организована на территориях храмов — Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, Воскресения Словущего на Успенском Вражке, Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве и Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

Фестиваль стал для столицы традиционным и объединяет благотворительные инициативы, как отметил Собянин. По его словам, это мероприятие дает возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, в том числе участников специальной военной операции.

В рамках «Пасхального дара» в городе заработали так называемые «Домики добра» проекта «Москва помогает», в которых принимают подарки для военнослужащих, детей из новых регионов России и животных из приютов.

На Тверской площади открыли благотворительную ярмарку с товарами некоммерческих организаций, а на Тверском бульваре проходит акция по устройству животных из приютов. Также для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные активности, концерты и театральные выступления.

Одной из новых площадок стала обновленная Пушкинская набережная в Парке Горького. Территорию украсили к празднику. На ней разместили ярмарку, выставки и зоны для мастер-классов. Кроме того, рестораны и кафе приняли участие в акции в поддержку благотворительного сервиса на портале mos.ru, где гости могут сделать пожертвование.

После реконструкции Пушкинская набережная стала более удобной для отдыха. Там появились шесть павильонов, оформленных в виде пришвартованного лайнера, а также два новых причала, которые могут принимать различные виды речных судов, в том числе пассажирский электрический транспорт.

