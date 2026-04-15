Собянин поздравил коллектив «Современника» с юбилеем театра
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Легендарный московский театр «Современник», основанный Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Виктором Сергачевым, в этом году празднует 70-летие. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Градоначальник подчеркнул, что именно на подмостках этого театра блистали Валентин Гафт, Олег Даль, Юрий Богатырев, Елена Яковлева, Андрей Мягков и Алла Покровская.
«В труппе театра — 57 прекрасных актеров, 13 из них — заслуженные и народные артисты», — написал Собянин.
Среди культовых постановок, которые уже бесповоротно вошли в историю, — «Три товарища» в постановке Галины Волчек и «Сашашишин» Гарика Сукачева.
В 2018 году основную сцену театра кардинально обновили: расширили зрительный зал, отреставрировали фасады, заменили свет и звук. Это позволило вывести новые спектакли на принципиально иной технологический уровень.
«Поздравляю замечательный коллектив „Современника“ с юбилеем! Спасибо за ваш великий и прекрасный труд! Желаю неиссякаемой энергии и вдохновения, здоровья и радости», — добавил Сергей Собянин.
Ранее театр «Современник» открыл юбилейный 70-й сезон.
