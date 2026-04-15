Собянин поздравил коллектив «Современника» с юбилеем театра

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист России Владимир Машков руководит труппой из 57 актеров, 13 из которых имеют звания заслуженных и народных.

Легендарный московский театр «Современник», основанный Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Виктором Сергачевым, в этом году празднует 70-летие. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник подчеркнул, что именно на подмостках этого театра блистали Валентин Гафт, Олег Даль, Юрий Богатырев, Елена Яковлева, Андрей Мягков и Алла Покровская.

«В труппе театра — 57 прекрасных актеров, 13 из них — заслуженные и народные артисты», — написал Собянин.

Среди культовых постановок, которые уже бесповоротно вошли в историю, — «Три товарища» в постановке Галины Волчек и «Сашашишин» Гарика Сукачева.

В 2018 году основную сцену театра кардинально обновили: расширили зрительный зал, отреставрировали фасады, заменили свет и звук. Это позволило вывести новые спектакли на принципиально иной технологический уровень.

«Поздравляю замечательный коллектив „Современника“ с юбилеем! Спасибо за ваш великий и прекрасный труд! Желаю неиссякаемой энергии и вдохновения, здоровья и радости», — добавил Сергей Собянин.

Ранее театр «Современник» открыл юбилейный 70-й сезон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.