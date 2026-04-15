Пока все спят: как матрас вредит здоровью и начинает убивать
Онколог Ивашков: менять матрас нужно каждые семь-восемь лет
Фото: 5-tv.ru
Есть несколько признаков того, что изделие срочно стоит заменить.
Использование старого матраса может спровоцировать возникновение тяжелых патологий и хронических недугов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на рекомендации врача-онколога Владимира Ивашкова.
Специалист подчеркнул, что даже при сохранении визуальной целостности изделия, его необходимо заменять на новое каждые семь-восемь лет. Игнорирование этого правила превращает привычный предмет в «матрас-убийцу», который медленно подрывает здоровье владельца.
По словам медика, критическим сигналом к покупке нового изделия является деформация поверхности, появление вмятин и неспособность материала восстанавливать исходную форму.
Ивашков объяснил, что, если матрас больше не восстанавливает форму, то ночью позвоночник находится в неправильном положении на протяжении долгого времени.
Важным индикатором опасности эксперт назвал соматические проявления, такие как боли в пояснице, плечевом поясе, шее или бедрах сразу после пробуждения.
Кроме того, на износ наполнителя указывает нарушение терморегуляции, из-за которого человек начинает чувствовать духоту и потеть во сне. Это происходит по причине ухудшения циркуляции воздуха внутри слоев матраса.
Накопление внутри старого изделия плесени, бактерий и пылевых клещей часто становится катализатором развития аллергических реакций и хронического кашля.
