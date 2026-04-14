Отдых без шума и стресса: россияне массово выбирают «сонный туризм»

Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло

Рост интереса к такому формату связан с изменением образа жизни, который становится менее предсказуемым.

В России набирает популярность новое направление отдыха — так называемый «сонный туризм», ориентированный на восстановление сил и снижение стресса. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с Газетой.ру.

По его словам, рост интереса к такому формату связан с изменением образа жизни. Депутат пояснил, что современный мир становится более технологичным и менее предсказуемым, а стремление к высокой эффективности приводит к тому, что усталость становится привычным состоянием. В этих условиях людям необходимы периоды тишины как в природной среде, так и в специально оборудованных пространствах с изоляцией от шума.

При этом Тарбаев добавил, что важную роль играет и качество условий проживания. В номерах должны быть удобные матрасы, ортопедические подушки, плотные шторы и возможность проводить время на свежем воздухе. По его оценке, дополнительным фактором становятся оздоровительные программы и телесные практики, которые усиливают эффект восстановления и формируют новый спрос на туристическом рынке.

Короткие поездки и уединение

Особенностью «сонного туризма» в России глава думского комитета назвал краткую продолжительность поездок. Тарбаев отметил, что чаще всего имеются в виду несколько дней отдыха в спокойной обстановке вдали от крупных городов.

Также он отметил, что этот тренд пересекается с другими популярными направлениями — санаторно-курортным и сельским туризмом. По его данным, интерес к отдыху в деревне заметно вырос осенью 2025 года, особенно в центральных регионах страны. Дополнительно на популярность влияет распространение в соцсетях видео о восстановлении старых домов и их подготовке для приема туристов.

«Осенью прошлого года резко вырос интерес к отдыху на селе: спросом пользовались объекты размещения в Московской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областях. В сетях расходятся видеоролики о восстановлении и обустройстве старых деревенских домов, в том числе и под будущую сдачу туристам», — рассказал Тарбаев.

Депутат подчеркнул, что традиция поездок за город может получить новое развитие. По его мнению, формат дачного отдыха трансформируется, и теперь вместо собственного дома все чаще выбирают аренду жилья с целью кратковременной перезагрузки.

Перспективы направления

Парламентарий уверен, что «сонный туризм» будет и дальше развиваться. Он указал, что это открывает новые возможности для бизнеса, в том числе для малых предприятий и сельхозпроизводителей.

По его оценке, формат таких предложений может отличаться в зависимости от аудитории — от отдыха в стиле возвращения к природе до программ цифрового восстановления. При этом, как подчеркнул Тарбаев, размер территории России создает большой потенциал для развития этого сегмента, а высокий уровень технологической инфраструктуры не всегда является обязательным условием для подобного отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда можно улететь без пересадок из России в 2026 году.

