Собянин: 1 сентября откроется новый корпус знаменитой Курчатовской школы
Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин
Для этого образовательного учреждения был разработан уникальный архитектурный проект.
С 1 сентября 2026 года Курчатовская школа в Москве начнет обучать детей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.
Глава города отметил, что с 1 сентября для учащихся откроет свои двери новое образовательное учреждение по адресу Волоколамское шоссе, владения 93–97. Пятиэтажное здание рассчитано на 815 школьников с первого по 11 класс.
Собянин подчеркнул уникальность архитектурного проекта здания, предназначенного для получения среднего образования.
«При проектировании корпуса активно применялись BIM-технологии. Главная архитектурная задача проекта — создание эффекта парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Почти весь первый этаж делают из витражного остекления, а на кровле появится открытая терраса со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой — для занятий и мероприятий», — уточнил мэр.
Курчатовская школа — не просто здание с закрытой территорией, но часть единой городской среды. Например, естественный перепад высот рельефа не стали полностью выравнивать. Вместо этого на склоне расположили наружный амфитеатр-трибуну.
Также школу оснастят беговой дорожкой на четыре полосы, игровыми площадками для футбола, баскетбола и волейбола, кроме того, оборудуют зону для прыжков в длину.
Известно также, что в этой школе будут созданы условия безбарьерной среды для учащихся с особенностями здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в Москве завершена реконструкция 55 школьных зданий, еще несколько десятков будет открыто 1 сентября 2026 года. Всего планируется реконструкция около 750 образовательных учреждений столицы.
