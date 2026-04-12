Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Главы государств поздравили друг друга Пасхой.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере MAX.

В ходе беседы лидеры обменялись пасхальными поздравлениями и выразили добрые пожелания народам двух стран.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Лукашенко провели обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Пасхой. В своем обращении предстоятель РПЦ выразил признательность президенту за поддержку церковных инициатив и вклад в развитие духовной жизни общества. Кроме того, патриарх направил пасхальные поздравления председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

