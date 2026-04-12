Собянин поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником

Москва продолжает играть важную роль в развитии технологий и освоении космоса.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников космической отрасли и жителей столицы с Днем космонавтики. Поздравление градоначальник опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

«В этот праздничный день я от всей души желаю нашим космонавтам успешных полетов. А ребятам, мечтающим о космосе, — исполнения прекрасной мечты», — написал Собянин.

Он отметил, что первый полет человека в космос, совершенный Юрием Гагариным, стал отправной точкой для освоения Вселенной и уже более шестидесяти лет вдохновляет людей на новые достижения.

Особую роль в развитии космической отрасли сыграли специалисты из Москвы — ученые, инженеры и рабочие, внесшие значительный вклад в подготовку исторического запуска. В настоящее время столица продолжает оставаться одним из главных центров космической индустрии России.

Память о героях космоса отражена в городской среде: их именами названы улицы и площади, а в разных районах установлены памятники, в том числе на Ленинском проспекте и ВДНХ. Популярными точками притяжения остаются Московский планетарий, Музей космонавтики и павильон «Космос» на ВДНХ, которые привлекают большое количество детей и молодежи.

