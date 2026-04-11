Гости фестиваля «Пасхальный дар» могут передать подарки для участников СВО
В городе запускают десятки точек, где можно сделать доброе дело.
Во время фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет с 11 по 19 апреля, в Москве откроются специальные пункты сбора помощи. На 30 площадках появятся «Домики добра» проекта «Москва помогает», где все желающие смогут передать вещи для участников СВО, детей из новых регионов и животных из приютов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
«Сладости и игрушки подарят детские улыбки. Наборы для наших защитников передадут весточку из дома. Забота о животных станет важным шагом к тому, чтобы они обрели новых хозяев», — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Организаторы уточняют, что для военнослужащих можно подготовить полезные наборы: средства личной гигиены, носки, стельки, а также сладости.
Для детей особенно актуальны игрушки, книги, настольные игры и школьные принадлежности. Также подойдут сладкие подарки — от конфет до пасхальных наборов и небольших куличей. Отдельно приветствуются творческие наборы, которые помогут ребятам заняться рукоделием и подготовиться к празднику.
Не забыли и о животных. В пункты приема можно принести корм, крупы, наполнители для лотков, пеленки, а также средства ухода и дезинфекции. При этом все передаваемые вещи должны быть новыми, в упаковке и с достаточным сроком годности — не менее трех месяцев.
На местах будут работать волонтеры. Они помогут сориентироваться, проверят переданные товары, упакуют их и подготовят к отправке. Собранную помощь доставят адресатам поэтапно.
