Собянин: в 70 районах Москвы в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру

За последние два года в рамках программы реновации в столице проложили новые кабели, теплосети и трубопроводы водоснабжения. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города уточнил: с 2024 года специалисты модернизировали инфраструктуру в 70 районах. Особое внимание уделялось бесперебойному снабжению нужными ресурсами. Новые жилые комплексы подключались к сетям в приоритетном порядке, а вся коммуникация строилась заблаговременно.

В общей сложности электросетевые компании проложили 750 километров линий, а также построили 210 трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики протянули 40 километров теплосетей. Сотрудники Мосводостока построили 52 километра канализации и привели в порядок дороги, идущие к 64 новым домам. Так они обеспечили удобный подъезд для специальной техники, включая пожарные машины и кареты скорой помощи.

