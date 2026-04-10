Опасный недосып: как нехватка сна разрушает психику и здоровье

Британские эксперты выявили связь между хронической усталостью и развитием депрессивных состояний у населения.

Миллионы людей ежедневно сталкиваются с дефицитом ночного отдыха, что негативно сказывается на их когнитивных и физических способностях. Об этом сообщает Mirror.

Более трети граждан постоянно чувствуют себя измотанными. Они проводят во сне в среднем шесть с половиной часов, что на полтора часа меньше рекомендованной нормы.

«Сон оказывает радикальное воздействие на каждый элемент вашего здоровья, будь то психологический, когнитивный или физический. Мы знаем, что у людей с плохим сном чаще встречаются такие вещи, как депрессия и тревога», — отметил врач Джошуа Пайпер.

Если ночной отдых фрагментарен, организм не успевает избавиться от накопленного за день давления, и человек просыпается с ощущением тяжести.

Эксперты установили, что причинами разбитого состояния часто становятся медицинские факторы и стресс. Врач Элисон Гримстон подчеркнула, что при сохранении усталости более шести недель необходимо сдать анализы крови.

Это позволяет выявить дефицит витамина B12, фолатов, магния или железа, а также проверить работу щитовидной железы. Часто за «выгоранием» скрывается банальная анемия, которой страдают до 10% населения.

Тесты, проведенные среди группы добровольцев в Манчестере, показали шокирующий результат: у 10 из 12 человек был обнаружен недостаток железа.

Дополнительно эксперты советуют обратить внимание на питание. Диетолог Фэй Томпсон пояснила, что при утомлении организм требует сахара для быстрой энергии, что ведет к перееданию.

Вместо углеводов рекомендуется употреблять белок: курицу, рыбу, чечевицу или бобы, чтобы дольше сохранять чувство сытости и поддерживать бодрость.

Особую группу риска составляют люди, ухаживающие за больными родственниками, и те, кто работает в условиях высокого давления. Доктор Клэр Эшли, столкнувшаяся с выгоранием на посту терапевта, рассказала, что попытки работать усерднее только усугубляют ситуацию, создавая спираль беспокойства.

Для улучшения качества жизни специалисты рекомендуют внедрять практики осознанности и дыхательные упражнения. Миндуфлнес-инструктор Рут Росселсон советует выделять хотя бы пять минут в день на медитацию, чтобы научиться вовремя замечать усталость и давать телу передышку.

