Синдром заботливой матери: зачем женщина сделала своего сына «больным»

Мальчику регулярно проводили медицинские процедуры, которые, как оказалось, были ему не нужны.

В Техасе разгорелся громкий скандал вокруг 31-летней Кейтлин Лауры. Женщину обвиняют в том, что она годами выдавала своего маленького сына за тяжело больного, и подвергала его ненужным медицинским процедурам. Об этом сообщает People.

По версии следствия, ее трехлетний ребенок оказался в инвалидной коляске и с трубкой для кормления вовсе не из-за болезни, а из-за действий самой матери.

Обвинения и арест

Кейтлин Лаура была задержана 19 марта. Ей предъявили серьезные обвинения, включая причинение тяжкого вреда ребенку и нападение с использованием «смертельно опасного средства». Женщина провела некоторое время в тюрьме округа Таррант, но позже вышла под залог в размере 75 тысяч долларов.

Болезнь, которой не было

Следствие считает, что Лаура убеждала врачей, будто у ее сына серьезные проблемы со здоровьем. Она утверждала, что у ребенка якобы есть нарушения питания и даже церебральный паралич. При этом отец мальчика настаивал на обратном. По его словам, ребенок нормально ел и развивался.

Несмотря на это, мать регулярно водила сына по врачам и настаивала, что его состояние ухудшается. В итоге мальчику установили зонд для кормления — процедуру, которая, как позже выяснилось, могла быть вовсе не нужна.

Подозрения врачей

Ситуация начала вызывать вопросы у медиков, когда они заметили несоответствия. По данным СМИ, персонал видел, как ребенок спокойно ест сам и даже пытается ходить — несмотря на то, что мать настаивала на инвалидной коляске. Кроме того, за год мальчик прошел несколько операций и процедур, необходимость которых сейчас ставится под сомнение.

О возможном насилии впервые сообщили в службы защиты детей летом 2025 года. Врачи пришли к выводу, что многие диагнозы были либо сильно преувеличены, либо вовсе выдуманы. Позже тревогу забил и школьный учитель. Он заметил, что ребенок свободно передвигается и ест обычную пищу без каких-либо ограничений. После этого мать забрала сына из школы.

Новые детали и странные истории

Следствие также обратило внимание на противоречивые рассказы Лауры о рождении ребенка. В разное время она давала совершенно разные версии — от «тяжелых родов» до проблем с дыханием у малыша. Кроме того, выяснилось, что женщина собирала деньги через интернет, создавая страницы для пожертвований на «лечение» сына.

«Этот нарциссичный человек, ради собственного удовольствия от сочувствия из-за хрупкого ребенка, — это то, что мы видим перед собой… ребенка пытают»

«На его теле есть шрамы от этих операций, которые были ненужны, и ему придется сказать: 'Почему они здесь? ' Так что травма может быть еще много, много лет вперед», — заявил шериф округа Таррант Билл Уэйборн.

А что с ребенком

В феврале мальчика изъяли из семьи и передали под опеку. Сейчас он находится в безопасности. Тем временем расследование продолжается. Полиция проверяет возможные случаи мошенничества, связанные со сбором денег на лечение, и просит всех, кто контактировал с Лаурой или переводил ей средства, выйти на связь.

