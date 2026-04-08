Собянин: специалисты еще 14 направлений могут получить статус «московский врач»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почетное звание «Московский врач» с 2025 года стало доступно для 62 специальностей, что охватывает около 85% столичных докторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Статус „Московский врач“ подтверждает высокий уровень профессиональной квалификации, наличие глубоких знаний и компетенций. И самое главное, успешно сдав этот экзамен, доктора получают дополнительную уверенность в своих силах, признание коллег и больше доверия со стороны пациентов», — написал мэр столицы.

Недавно в перечень добавили 14 новых направлений, включая детскую урологию-андрологию, комбустиологию (тяжелые ожоги), торакальную хирургию, гериатрию, диетологию, лабораторную генетику, судебно-психиатрическую экспертизу и эпидемиологию.

Проект запустили в 2017 году, чтобы мотивировать врачей к непрерывному росту. Обладатели статуса получают ежемесячную доплату 30 тысяч рублей, а само звание обязательно для назначения заведующим отделением. Популярность огромная: за все время его присвоили более пяти тысячам специалистов, из них 3,2 тысячи — в 2025 году.

Экзамен считается одним из самых сложных. Сначала — тестирование: 100 вопросов за три часа.

С первого раза успешно проходят лишь 10%. Второй этап — практические навыки на симуляционных станциях, имитирующих реальные кабинеты. В зависимости от специальности дается несколько заданий по десять минут каждое. Нужно, например, провести лапароскопию, наложить швы. Задания основаны на реальных клинических случаях и требуют нестандартных решений и взаимодействия с коллегами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.