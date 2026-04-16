Мнимые идеалы: изнанка профессии в драмеди «Блогерши» с Натальей Бочкаревой

Вопрос профессионализма блогосферы спровоцировал большой спор на съемочной площадке. Что скрывают инфлюенсеры по ту сторону экрана телефона или у них действительно жизнь напоказ?

Расплата за фиктивные улыбки в «сториз» и арендованные тачки, кажется, наступает на пятки! О большом желании показать голую правду блогерской индустрии заявила команда фильма «Блогерши» в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru прямо во время съемочного процесса драмеди с Натальей Бочкаревой, Михаилом Тарабукиным и другими.

Мысли о том, какого масштаба может разворачиваться трагедия за пятью счастливыми секундами в социальных сетях, не оставляют в покое. 2025-й и 2026-й превратили красивую картинку многих телефонных инфлюенсеров в обнаженный кошмар и карательную порку. И миллионы узнали, кто на самом деле их кумиры. Псевдо-красота практически перестала восхищать интернет, а охваты стали подниматься на простых роликах про реальную жизнь. Но даже за сущей правдой может прятаться толика вранья, которая приспособилось под новые реалии и продолжает кормить доверчивый народ мнимыми идеалами и искаженными «инсайтами».

Режиссер Вера Соколова признается, что вдохновилась идеей фильма за пару дней до знаменитой «голой вечеринки» в 2023-м. Еще тогда, все происходящее на экранах смартфонов казалось маскарадом…

«Тема блогерства сейчас — одна из самых актуальных, и мне хотелось объяснить детям, молодежи, что не так все сладко, как они думают. На самом деле, куда важнее, какой ты человек, как к тебе относятся твои друзья и есть ли они у тебя. И главный вывод из моего фильма — не все золото, что блестит», — делится режиссер драмеди «Блогерши».

В сюжете развернется настоящая жизнь по ту сторону экрана трех контент-мейкерш. Молодую и начинающую воплотит на экране Мария Кончаловская. Девушка мечтает попасть в мир автогонок «Формулы-3» и, чтобы заработать деньги, решает попробовать себя в блогерстве, ради чего переезжает в Москву. Хорошего эксперта сыграет Наталья Бочкарева. А третью — популярного инфлюенсера с фейковым успехом — Ева Авеева. Она виртуозно создает иллюзию идеальной жизни и при этом иронично называет свою аудиторию «подписотой». На примере трех лидеров мнений в сетях зрителям откроется вся изнанка «телефонной индустрии». В фильме также сами себя сыграют известный психолог Светлана Прель и режиссер Вера Соколова.

Продюсер Сергей Ярутин решил поддержать проект «Блогерши», поскольку, как он говорит, нам никуда не деться от этого явления, которое появилось, благодаря тому, что стало легко снимать, показывать… Ярутин назвал блогерство профессией, как с положительными, так и отрицательными сторонами. И хочет оградить как можно больше зрителей от влюбленности в псевдо-правду.

Вопрос профессионализма блогеров спровоцировал большой спор на съемочной площадке. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бокарева резко высказалась, касаемо деятельности инфлюенсеров:

«Сам подход заниматься профессионально. Правильно? Он подразумевает образование, то есть профессию. Мое личное мнение — я не считаю блогерство профессией. Это может быть очень глубокое твое хобби, которое приносит тебе радость, удовольствие, увлечение, может быть, даже деньги, безусловно. Но ставить ее только во главе угла не стоит…»

Бочкарева также намекнула на то, что отрицательно настроена в адрес блогеров без актерского образования в кино. Любой талант нужно подкреплять обретением профессии, нужно учиться — заявляет актриса. А, касаемо авторов контента в соцсетях, звезда «Счастливы вместе» не выражает протестов, но реалии нашей жизни пока диктует наличие плана «Б»:

«Все равно надо всегда иметь какую-то альтернативу — это образование, это навыки…»

Режиссер фильма имеет совершенно другое мнение. Вера Соколова считает, что наличие дохода автоматически превращает телефонное ремесло в работу:

«Сейчас это уже, пожалуй, профессия. Ну, потому что, смотрите, профессия — это то, что на ежедневной основе делается постоянно, целенаправлено и планомерно и то, что приносит доход!»

