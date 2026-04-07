«Ничего не интересно»: Наталья Бочкарева против личной жизни напоказ

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса призналась, что она совсем не блогер. Однако кое-чем делиться все-таки готова.

Как правило, знаменитости показывают свою жизнь во всех красках. Поклонники наблюдают за ежедневной рутиной звезд, съемками, показами, встречами с родными и друзьями и даже отношениями. Тем не менее, не все артисты хотят, чтобы о них знали буквально все. В их число входит и актриса Наталья Бочкарева. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на съемках фильма «Блогерши».

«Мне вообще ничего не интересно показывать, кроме своего таланта. Ни личную жизнь, ни какие-то свои истории. Я считаю, что это мое личное пространство, поэтому, наверное, это меня отличает от моей героини. Я поэтому я не блогер. В жизни. Хотя я знаю, что многие прекрасно ведут, делятся в различных соцсетях своей жизнью. Я к этому не отношусь», — поделилась она.

На вопрос корреспондента о важности обучения, звезда «Счастливы вместе» ответила, что профессиональное образование обязательно нужно всем и всегда. Иначе об успехе и призвании не может быть и речи. Актриса привела в пример личную историю, когда еще в студенческие годы писала картины.

«Да, для хобби, для твоего увлечения, для твоего развития, <…> какого-то посыла в этот мир, можно это делать и без образования. Но если ты хочешь заниматься этим профессионально, если ты хочешь заниматься серьезно, ты сам ставишь себе историю, а ты хочешь заниматься этим профессионально? Сам подход заниматься профессионально. Правильно? Он подразумевает образование, то есть профессию», — объяснила Бочкарева.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.