Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля

Фото: Telegram/Сергей Собянин. Личный блог/blogsobyanin

Гостей ждут инклюзивные спектакли, уроки добра, заезды на автосимуляторах и турнир силачей.

Столица готовится к главному весеннему празднику заботы и добрых дел — благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» стартует 11 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы для юных гостей, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и ярмарки», — поделился градоначальник.

Масштабное событие развернется на 31 площадке, в городских парках и на территориях пяти православных храмов.

С 11 по 19 апреля на фестивале будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает». Волонтеры принимают подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов: средства гигиены, носки, стельки, игрушки, книги, настольные игры, школьные принадлежности и сладости. В будни пункты работают с 11:00 до 21:00, в выходные — открываются на час раньше.

Для детей подготовили творческие и кулинарные мастер-классы по выпечке куличей, занятия в научной студии и уроки актерского мастерства. Любители скорости смогут поучаствовать в благотворительных заездах на профессиональных автосимуляторах — за каждого уникального гонщика сервис на mos.ru перечислит пожертвование.

Также всех желающих ждет турнир «Самый сильный житель района»: девять спортивных дисциплин, диплом и сладкий приз каждому. Те, кто сделает перевод через благотворительный сервис портала mos.ru, поборются за дополнительные награды.

С 12 по 19 апреля фестиваль примут пять храмов, включая Богоявленский собор в Елохове и храм Сергия Радонежского в Солнцеве.

