Стартовал новый сезон турпроекта «По пути великих открытий» для юных москвичей

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Школьники и студенты колледжей от 10 до 18 лет полностью разрабатывают маршруты экспедиций — от идеи до научной конференции.

В Москве начался новый сезон образовательно-туристического проекта «По пути великих открытий», в рамках которого школьники и студенты колледжей вместе с педагогами разрабатывают и проходят маршруты исследовательских экспедиций. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки столицы.

Проект действует в городе с 2022 года. За последние два года к нему присоединились более двух тысяч человек, а всего участие приняли свыше 7,5 тысячи школьников и студентов колледжей в возрасте от 10 до 18 лет.

«Участники полностью разрабатывают маршруты своих путешествий — от идеи до реализации. Результаты наблюдений, проведенных во время походов, школьники и студенты представят на научной конференции», — рассказали в пресс-службе департамента.

В этом году ребятам предлагают четыре направления. Так, трек «Путь исследователя» посвящен изучению истории, культуры и природных объектов России. «Путь волонтера» ориентирован на экологические и социальные проекты.

В рамках трека «Путь первооткрывателя» школьники создают и испытывают туристские маршруты, опираясь на биографии известных путешественников. А направление «Путь героя» позволяет изучить жизнь и достижения выдающихся деятелей прошлого и настоящего.

Проект реализуется в несколько этапов. Сначала юные москвичи подают заявки и выбирают направление. В апреле вместе с педагогами они проходят онлайн-обучение и разрабатывают концепцию будущего маршрута.

Ранее 5-tv.ru писал о других инициативах для столичных школьников — к примеру, в 2025 ученики творческих образовательных учреждений Москвы получили около 30 тысяч наград в области культуры и искусства.

