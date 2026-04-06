Ученые предупредили: нерегулярный сон повышает риски смертельных приступов

Даже небольшие сбои в привычном ритме могут обернуться серьезными последствиями.

Нарушения режима сна могут существенно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Оулу, результаты их работы опубликованы в журнале BMC Cardiovascular Disorders.

Специалисты установили, что не только недостаток сна, но и его нерегулярность оказывает негативное влияние на здоровье. Особенно опасной оказалась ситуация, когда человек стабильно спит менее восьми часов в сутки и при этом постоянно меняет время засыпания.

Ранее ученые уже отмечали связь между качеством сна и состоянием сердечно-сосудистой системы. Так, исследования показывали, что даже несколько ночей с недосыпом создают дополнительную нагрузку на сердце.

В новом исследовании приняли участие 3231 человек. Их средний возраст составил 46 лет. Режим сна участников фиксировали на протяжении недели с помощью специальных устройств, после чего за состоянием здоровья наблюдали в течение десяти лет.

За этот период у 128 участников были зафиксированы серьезные сердечно-сосудистые события, включая летальные исходы. Анализ показал, что нестабильный график отдыха напрямую связан с повышенными рисками. У тех, кто спал меньше восьми часов, вероятность тяжелых сердечных приступов увеличивалась примерно в два раза.

Особое значение, по словам ученых, имеют именно колебания времени засыпания и общей продолжительности сна. При этом время пробуждения оказалось менее значимым фактором.

«Предыдущие исследования связывали нерегулярный режим сна с рисками для здоровья сердца, но это первый случай, когда мы отдельно изучили изменчивость времени засыпания, времени пробуждения и времени середины сна — и их независимую связь с серьезными сердечно-сосудистыми событиями», — рассказала автор научной работы Лаура Науха.

Специалист подчеркнула, что результаты указывают на важность стабильного режима сна как одного из факторов, на который человек способен влиять самостоятельно.

«В целом, результаты подчеркивают, что регулярность режима сна, в частности, может быть важна для здоровья сердца, и регулярный режим сна — это фактор, на который большинство из нас может повлиять», — подвела итог исследовательница.

