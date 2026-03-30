Сергей Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка

В 2026 году будет продолжена работа по развитию Московского зоопарка. Запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши (на старой территории в зоне «Круг катания») и золотистых курносых обезьян, а также начало первого этапа реконструкции исторической территории зоопарка. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

«В Московском зоопарке живет порядка 15,7 тысячи представителей фауны — больше половины из них относятся к редким и исчезающим видам. В прошлом году здесь родились около 1,6 тысячи новых обитателей, а 165 животных переехали в столицу из других стран и российских регионов», — написал мэр Москвы.

В марте прошлого года Московский зоопарк установил мировой рекорд по количеству видов животных — 1253 вида. Он был зафиксирован Книге рекордов России. К сегодняшнему дню коллекцию пополнили еще 30 видов.

Впервые более чем за 160 лет работы зоопарка в нем появились гигантские выдры. Новых питомцев зовут Васко, Фидель и Севиль. Ранее этих редких животных никогда не содержали в России. Для них открыли просторный вольер площадью более 300 квадратных метров. Его сделали похожим на тропические леса Амазонки.

В 2025-м также открыли обновленный вольер «Солнечные медведи» для редких малайских медведей Маши, Лучика и Звездочки. В парке «Сокольники» в 1-м Лучевом просеке на месте старого орнитария открылся центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка для лечения и адаптации пострадавших хищных и краснокнижных птиц.

В прошлом году Московский зоопарк посетили более 3,2 миллиона человек. Свыше 640 тысяч зрителей наблюдали за животными онлайн.