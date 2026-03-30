Предприниматели Москвы в 2025 году сэкономили около 8,4 миллиарда рублей благодаря льготной аренде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В прошлом году столичный бизнес сэкономил на аренде помещений около 8,4 миллиарда рублей. Льготные ставки аренды — одна из главных мер поддержки предпринимательства, соответствующая целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», — уточнил глава города.

Он добавил, что сейчас в Москве доступно свыше 400 тысяч квадратных метров, принадлежащих городу и сдающихся по льготным ценам.

В 2025 году самую большую поддержку получили общественные объединения, религиозные и некоммерческие организации, общероссийские профессиональные и творческие союзы, товарищества собственников жилья и торгово-промышленные палаты. Они в общей сложности сэкономили более 3,7 миллиарда рублей.

Также такие более выгодные ставки доступны представителям малого бизнеса, связанных со здравоохранением, ветеринарией или образованием. В прошлом году им уже удалось потратить более чем на 600 миллионов рублей меньше, чем могли бы.

Кроме того, льготная аренда доступна участникам программы «Один рубль за квадратный метр». То есть для предпринимателей, которые в ходе торгов получили в пользование объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Эти здания используются для образовательной деятельности или гостиничного бизнеса. Однако прежде чем запускать свой проект, предпринимателям необходимо провести ремонт или реставрацию полученных помещениях.

Сэкономленные средства могут быть направлены как на заработные платы сотрудникам, так и на развитие социально значимой для столицы деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что малый бизнес — один из главных партнеров столицы в решении разных задач: от обеспечения повседневных нужд жителей до реализации крупных инфраструктурных проектов. Всего в Москве зарегистрировано более 919 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых заняты почти четыре миллиона человек.

