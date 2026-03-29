Собянин: Резидент ОЭЗ Москвы обучает специалистов в рамках нацпроекта «Кадры»

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

Центром системы повышения квалификации специалистов микроэлектронной отрасли стал Учебный центр Научно-исследовательского института молекулярной электроники.

В Москве особое внимание уделяют подготовке кадров для наукоемких отраслей, что стратегически необходимо для технологической независимости России. О том, как в столице обучают специалистов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Ядром системы повышения квалификации кадров для микроэлектронной отрасли стал Учебный центр Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) — резидент особой экономической зоны „Технополис Москва“. С 2025 года НИИМЭ — участник федерального проекта „Активные меры содействия занятости“ национального проекта „Кадры“», —написал мэр Москвы.

Учебный центр предлагает более 50 программ, созданных в том числе научными сотрудниками и инженерами, которые участвуют в разработках инновационных решений, материалов и оборудования. Каждая программа содержит самые современные образовательные технологии, включая учебные фильмы, виртуальные тренажеры, электронные модули с приемами анимации и 3D-прототипирования.

Слушатели курсов сразу знакомятся с практикой и свежими данными, полученными в ходе научно-исследовательских и опытных конструкторских работ.

Заявки в НИИМЭ поступают от предприятий со всей России. Обучение в центре уже прошли свыше 200 представителей ведущих микроэлектронных компаний страны, что помогает активно масштабировать передовые технологии в отрасли.