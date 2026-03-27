Собянин: интерес к естественно-научным классам в школах Москвы вырос вдвое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие программы помогают школьникам поступать в профильные предпрофессиональные классы.

Интерес к естественно-научным классам в Москве вырос вдвое. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Проект «Естественно-научная вертикаль», запущенный в 2022 году, сегодня работает почти в каждой второй школе столицы. В таких классах углубленно изучают биологию, химию и физику около 15 тысяч ребят. Ученики участвуют в научных конференциях и решают сложные задачи в области медицины, экологии и биоинженерии. Для самых активных ежегодно проводят специальный онлайн-марафон.

«Такая подготовка помогает детям успешно сдать основной государственный экзамен и поступить в предпрофессиональные классы: медицинские, ИТ, инженерные или психолого-педагогические», — заявил мэр Москвы.

Партнерами проекта уже стали 14 ведущих университетов страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 сентября 2027 года ученики старшей школы получат возможность не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. Нововведение снизит стресс при переходе в 10-й класс и поможет тем, кто еще не определился с профессией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.