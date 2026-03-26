Собянин: количество созданных в Москве кинопроектов за год выросло на 38%

Работы над креативным кластером с фиджитал-ареной для мультиформатных мероприятий, центром технологий и инноваций планируется завершить в 2026 году.

В Москве в 2025 году реализовали 870 кинопроектов разных форматов, что на 38% превысило показатели предыдущего года. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера MAX.

Развитие отрасли происходит при поддержке городской кинокомиссии и цифровой платформы «Москино».

«Продолжим и дальше укреплять позиции столицы как лидера отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня», — написал мэр Москвы.

Одним из значимых событий года стал выход первого художественного фильма, созданного Киностудией Горького при поддержке правительства Москвы. Также крупным отраслевым событием оказалась Московская международная неделя кино, прошедшая на кинозаводе «Москино». Она собрала более 700 тысяч участников и представителей индустрии из более чем 20 стран.

Московский кинокластер в данный момент объединяет ключевые площадки киноиндустрии: кинопарк «Москино», обновляемую Киностудию Горького, современный кинозавод «Москино», а также сеть одноименных кинотеатров. Туда же входят кинокомиссия и цифровая платформа, обеспечивающие сопровождение проектов.

Съемочные павильоны и новые кинотеатры

В течение года инфраструктура активно развивалась. Так, на кинозаводе «Москино» представили инновационную LED-конструкцию площадью более 300 квадратных метров, которая позволяет использовать технологии виртуального продакшена во время съемок.

Площадь Кинопарка «Москино» увеличилась почти вдвое — до 356 гектаров. На ней открыли десятки новых площадок, в том числе декорации современных мегаполисов, европейских городов, исторической Москвы и других уникальных локаций.

Значительные изменения коснулись и Киностудии Горького. На ее исторической территории разместили новые павильоны, обновили кинозал, создали центр костюма и реквизита. Завершение полной модернизации комплекса запланировано на 2026 год, после чего студия получит шесть современных производственных павильонов полного цикла.

Дополнительно в 2026 году введут в эксплуатацию новый студийный комплекс на Валдайском проезде с десятью трансформируемыми павильонами. После реконструкции общая площадь студийных пространств увеличится более чем в десять раз — до 106 тысяч квадратных метров.

Параллельно развивается и кинопрокатная инфраструктура. В Москве в 2025 году открылись четыре новых кинотеатра сети «Москино», оснащенных современной техникой и звуковыми системами.

К тому же власти города планируют завершить формирование креативного кластера на базе кинозавода «Москино». В его составе появятся специализированный павильон для подводных съемок, фиджитал-арена и центр технологических инноваций для киноиндустрии.

