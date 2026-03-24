SOHU: девушка спала с включенным светом и поправилась до 100 килограммов

Проблемы с отдыхом могут сыграть злую шутку даже при низкокалорийном питании.

Жительница китайской провинции Нинбо обратилась к врачам с жалобами на резкий набор веса и ухудшение самочувствия. После обследования специалисты выяснили, что ключевым фактором стало освещение в спальне — девушка привыкла засыпать при включенном свете. Об этом сообщило SOHU.

Что выяснили врачи

Пациентка, чей вес достиг 100 килограммов, страдала от нарушений обмена веществ и проблем с глюкозой. И причины никак не были связаны с питанием и физической активностью.

По словам медиков, свет проникает сквозь веки, стимулирует фоторецепторные клетки сетчатки и вводит мозг в заблуждение. Организм начинает подавлять выработку мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию циркадных ритмов — процессов, связанных со сменой дня и ночи.

В результате нарушается структура сна, что напрямую влияет на метаболические функции организма.

Как свет влияет на обмен веществ

Современные исследования подтверждают, что искусственное освещение в ночное время может серьезно влиять на гормональный фон.

Мелатонин вырабатывается только в темноте. Если его уровень падает, это приводит к нарушению цикла «сон — бодрствование», снижению чувствительности к инсулину и замедлению метаболизма.

Организм начинает активнее накапливать жир, даже если калорийность питания остается прежней.

Специалисты также отмечают, что постоянное воздействие света ночью может повышать уровень кортизола — гормона стресса. Он способствует отложению висцерального жира (жира вокруг внутренних органов) и увеличивает тягу к сладкой и жирной пище.

Рекомендации врачей

Медики советуют соблюдать гигиену сна. Людям стоит за час до отхода ко сну убирать яркие источники света, использовать плотные шторы или маску для сна, отказываться от использования гаджетов в постели.

Оптимальные условия для засыпания — полная темнота и температура около 18–20 градусов тепла.

После того как пациентка последовала рекомендациям и наладила режим сна, ее состояние заметно улучшилось.

Врачи подчеркнули, что в лечении ожирения и метаболических нарушений важен комплексный подход, в котором качественный отдых играет не меньшую роль, чем питание и физическая активность.

