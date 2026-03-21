Собянин: Для студентов РАНХиГС создадут современный спортивный кластер

В районе Нагатино-Садовники для студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) возводят спортивный кластер и создают удобный пешеходный маршрут до корпуса. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«На месте устаревшей спортивной зоны академии появится крытый павильон с панорамным остеклением. В нем будет корт для сквоша, два трансформируемых тренажерных зала, раздевалки и душевые, а на кровле павильона смонтируем экран с возможностью трансляции матчей», — отметил Мэр Москвы.

Рядом обустроят каток с трибунами. Летом его можно будет использовать для игры в теннис и волейбол. Кроме того, сделают беговую дорожку, полосу препятствий, воркаут-зону, пространство для прыжков в длину, скалодром, а также площадки для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола.

«Организуем комфортный пешеходный маршрут от станции метро “Коломенская” до учебного корпуса на улице Садовники. Сейчас добираться до вуза приходится по узкому тротуару, а местами по проезжей части», — добавил Сергей Собянин.

Помимо этого, планируется обновить сквер у дома 9 на улице Садовники, отремонтировать универсальную площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также зону для выгула собак.