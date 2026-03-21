Сергей Собянин рассказал о планах реставрации памятников

Среди уже восстановленных монументов — памятники Михаилу Кутузову, Николаю Жуковскому и Константину Циолковскому.

С 2011 года специалисты восстановили в столице около 300 произведений монументального искусства, а также более 700 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторических и воинских некрополей. Об этом в канале в мессенджере MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице привели в порядок памятники доктору Федору Гаазу в Малом Казенном переулке, основоположникам гидро- и аэродинамики Николаю Жуковскому и космонавтики Константину Циолковскому на Ленинградском проспекте. Также обновили монументы государственным деятелям и военачальникам Михаилу Кутузову на Кутузовском проспекте и Михаилу Фрунзе на Суворовской площади.

Кроме того, специалисты восстановили скульптуры «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке и «Рабочий» на Воронцовской улице.

Власти планируют в этом году привести в порядок еще более десяти монументов.

Ранее, мэр Москвы назвал возрождение объектов культурного наследия одним из главных трендов развития города в последние годы.

