Собянин: развитие пищевой отрасли является одним из приоритетов Москвы

Москва входит в число лидеров среди российских регионов по объему производства продуктов питания и продолжает наращивать показатели. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Высокие показатели

По итогам 2025 года оборот столичных предприятий отрасли достиг 970,6 миллиарда рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах.

В мегаполисе работает около 360 предприятий пищевой промышленности, где заняты порядка 65 тысяч человек. Столичные производители обеспечивают значительную долю продукции в стране. Известно, что на них приходится каждая шестая тонна хлебобулочных изделий, каждая восьмая тонна колбас и каждая шестнадцатая тонна шоколада и кондитерских товаров.

Москва выпускает практически все ключевые категории продуктов — молочную и мясную продукции, кондитерские изделия, готовые блюда, специализированное питание. Наибольшее число предприятий сосредоточено в кондитерском сегменте (более 110 фабрик), далее следуют хлебопекарные производства (свыше 100) и мясоперерабатывающие предприятия (более 40).

Развитие производства

Развитие отрасли закреплено в стратегии промышленной политики города, так как пищевая индустрия признана одной из приоритетных. Это уже привело к запуску крупных инфраструктурных проектов. В частности, в Краснопахорском районе Троицкого и Новомосковского административных округов формируется масштабный пищевой кластер площадью более 800 тысяч квадратных метров, где планируется создать свыше 13 тысяч рабочих мест.

Дополнительным элементом инфраструктуры стал первый пищевой технопарк «Рябиновая 44», который открыли на западе Москвы. На его базе уже работают предприятия, в том числе фабрика школьного питания и производство рыбной продукции для ресторанов и ритейла. В перспективе технопарк обеспечит более 300 рабочих мест.

Расширение отрасли

Город также активно поддерживает модернизацию и расширение производств. Около 20 предприятий отрасли привлекли почти 30 миллиардов рублей инвестиций при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Компании направляют средства на увеличение мощностей и обновление ассортимента.

Дополнительные стимулы получают предприятия со статусом промышленного комплекса — таких в пищевой отрасли 19. Этот статус дает налоговые льготы и способствует модернизации, в том числе на крупных кондитерских производствах.

При поддержке города производители выходят и на внешние рынки. Так, одна из рыбных компаний расширила экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Другие предприятия увеличивают мощности. Например, мясоперерабатывающий комплекс, получивший участок на льготных условиях, способен выпускать более 72 тысяч тонн продукции в год.

Новые продуктовые направления

Московские компании инвестируют в производство полезных снеков, функциональных напитков и альтернативных продуктов. Один из проектов — выпуск напитков на основе молочной сыворотки — показал рост производства на 340% за год и ориентирован на импортозамещение значительной части ингредиентов.

Отдельное направление — это социальные проекты. В рамках офсетного контракта столичные молочные комбинаты поставляют детское питание для городских пунктов выдачи. Для этого предприятия модернизировали линии и расширили ассортимент.

