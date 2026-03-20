В Москве очистили 192 км русел малых рек и ручьев перед весенним половодьем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Столичные водоемы готовы к пропуску талых вод.
Работники комплекса городского хозяйства Москвы подготовили столичные реки и ручьи к пропуску весеннего половодья. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
Специалисты обработали 192,7 километра открытых русел водоемов к теплому сезону. ГУП «Мосводосток» провел обследование русел, очистил их от бытового и природного мусора, в том числе от стволов деревьев, способных преградить путь талым водам. Кроме того, проверено состояние мусорозадерживающих решеток на оголовках подземных коллекторов, плотин, перепускных труб и водоприемных колодцев.
Малые реки и ручьи входят в водосточную систему Москвы. Они выполняют функцию перемещения поверхностного стока вод — рабочие внимательно следят за ними, чтоб обеспечивать чистоту русел. План работ выполнен своевременно, даже несмотря на аномальные осадки в минувшую зиму. Река Москва готова к пропуску половодья.
Ранее москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.