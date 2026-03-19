Собянин: новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Время в пути между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк сократиться.

Запад и северо-запад Москвы свяжут новые дороги. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«Всего построим и реконструируем 1,7 километра дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. Работы планируем завершить уже в этом году», — проинформировал глава города.

Кроме того, после открытия новых дорог скорректируется движение общественного транспорта и появится беспересадочный маршрут от Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева до района Филевский Парк, станции метро «Мневники» и «Шелепиха», Большой кольцевой линией, Московского центрального кольца, городского вокзала Москва-Сити и перспективной Рублево-Архангельской линией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.