Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Работы ведутся в центральной части города с плотной застройкой, а проект считается одним из наиболее сложных в российской столице.

Строительство станции «Достоевская» московского метро вышло на новый этап. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера MAX.

По его словам, специалисты завершили прокладку правого обходного тоннеля.

При этом он отметил, что создание обходных тоннелей имеет ключевое значение для проекта. Так, благодаря им движение поездов по действующей линии можно сохранить, не закрывая участок метро на время строительства новой станции.

До этого метростроители уже завершили левый обходной тоннель. Работы велись горным способом, поскольку строительная площадка расположена рядом с действующей инфраструктурой подземки. На отдельных участках специалистам приходилось работать вручную, используя малую механизацию и мини-роботов. Такие технологии применяются в данный момент только на этой станции.

Строительство новой станции считается одним из наиболее сложных проектов московского метростроения. Работы ведутся в центральной части города с плотной застройкой, а под землей строителям приходится сталкиваться с сильным притоком воды и большим количеством инженерных коммуникаций.

По словам мэра, общая готовность станции с учетом выполненных горных выработок достигла примерно 44%. Новая станция появится на Кольцевой линии Московского метрополитена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира».

Проект предусматривает два вестибюля. Подземный разместят под улицей Дурова на пересечении с Делегатской, а наземный — у пересечения улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Его соединят со станцией подземным переходом, оборудованным траволаторами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на юге Москвы. Он расположен на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно.

