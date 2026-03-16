Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беспилотная атака стала причиной изменения расписания части рейсов аэропорта Шереметьево.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX, за прошедшие сутки сбито 60 дронов.

На местах падения их фрагментов работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

В связи с угрозой беспилотных атак в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в пресс-службе Росавиации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму задержали 45-летнего жителя Феодосии, который выполнял роль корректировщика для ВСУ. Он фотографировал критическую инфраструктуру и военную технику. С помощью этих данных боевики наносили удары. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.