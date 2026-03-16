«Оскар» за лучшую женскую роль получила актриса Джесси Бакли

Фото: Reuters / Mike Blake

Что ни номинантка, то роль на сопротивление, что ни фильм, то оглушительный нервный срыв. Актрисы состязались жарко!

Премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» в 2026 году получила ирландка Джесси Бакли за фильм «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета». Жюри Американской академии кинематографических искусств и наук пришлось попотеть, дамы выжимали выжимали сердца своих зрителей до последней капли. Но выбрать пришлось только одну.

В категории «Лучшая актриса» состязались также Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмма Стоун («Бугония»). Музыкальная драма, балансирование на грани нервного срыва, пронзающая насквозь боль утраты и абсурдистские теории заговора — полный спектр эмоций.

Критики начали петь дифирамбы перфомансу Джесси Бакли, сыгравшей потерявшую сына Агнес Шекспир, задолго до подготовки к церемонии вручения «Оскара». Они писали в своих рецензиях, что готовы часами наблюдать за артисткой, гуляющей по лесу в красном платье, не говоря уже о том, как она проживала утрату и окутывала любовью каждый кадр. Подтверждают это уже полученные премии Гильдии киноактеров и Critics Choice, BAFTA и «Золотой глобус».

Не раз показавшая себя как искрометная комедийная актриса Роуз Бирн тоже обсуждалась как претендентка на «Оскар». За роль матери, брошенной на растерзание семье, обществу и целому миру, женщины, которой до взрыва остается один шаг, она получила «Серебряного медведя» на последнем Берлинском кинофестивале.

Ренате Реинсве уже блистала в «Худшем человеке на свете» Йоакима Триера, вновь была выбрана режиссером, а ее «Сентиментальная ценность» была награждена Европейской киноакадемией. А творческий дуэт Йоргоса Лантимоса и Эммы Стоун просился на «Оскар» буквально каждый раз, но пока оставался в списках номинантов.

Однако шекспировская трагедия и мастерство Джесси Бакли покорили сердца в этот день. Актриса как будто и не сомневалась в своей победе. На красной дорожке она появилась в элегантном красно-розовом платье со шлейфом, и ею снова все любовались, но главным украшением стала широкая сияющая улыбка. Только «Оскара» в руках и не хватало.

Церемония вручения «Оскара» состоялась в театре «Долби» в Голливуде и продлилась около четырех часов. Победителям были вручены золотые статуэтки в 24-х номинациях. Второй год подряд присуждение премии проводилось в соответствии со строгим правилом, спасающим кинопрокат от захватывающих мир стриминговых сервисов. «Оскаром» наградили только те фильмы, которые шли в кинотеатрах не меньше недели. Мероприятие, как и в 2025 году, провел комик и телеведущий Конан О’Брайен.

