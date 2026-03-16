Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии

Российский аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар»

На кинопремии будут представлены выдающиеся фильмы.

В Калифорнии пройдет церемония вручения премии «Оскар». В этом году за главную кинонаграду поборются «Грешники» (хоррор), «Битва за битвой» (криминальный триллер), «Бугония» (драмеди), «Марти Великолепный» (байопик) и киноадаптация романа «Франкенштейн».

Где и когда состоится «Оскар-2026»

98-я церемония премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Традиционно местом проведения станет театр «Долби» в Голливуде. Ведущим снова будет комик Конан О’Брайен.

В 2026 году награждают за фильмы 2025 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники» — 16, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль». Это рекорд: «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» ранее номинировались только в 14 категориях.

Второе место по числу номинаций занимает «Битва за битвой» с ДиКаприо, третье делят «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».

Главные номинации «Оскар-2026»

Лучший фильм

«Битва за битвой»

«Бугония»

«Гамнет»

«Грешники»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Сны поездов»

«Марти Великолепный»

«Франкенштейн»

Лучшая режиссура

Хлоя Чжао — «Хамнет»

Джош Сафди — «Марти Великолепный»

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (за роль Марти Маузера)

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (за роль Боба Фергюсона)

Итан Хоук — «Голубая луна» (за роль Лоренца Харта)

Майкл Б. Джордан — «Грешники» (за роли Элайджи Мура и Элиаса Мура)

Вагнер Моура — «Секретный агент» (за роль Армандо Солимоиса)

Лучшая женская роль

Джесси Бакли — «Хамнет» (за роль Агнес Шекспир)

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (за роль Линды)

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (за роль Клэр Сардина)

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (за роль Норы Борг)

Эмма Стоун — «Бугония» (за роль Мишель Фуллер)

Лучший актер второго плана

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (за роль Серхио Сен-Карлоса)

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (за роль Чудовища)

Делрой Линдо — «Грешники» (за роль Делты Слима)

Шон Пенн — «Битва за битвой» (за роль Стивена Локджо)

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (за роль Густава Борга)

Лучшая актриса второго плана

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (за роль Рэйчел Кэмп)

Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (за роль Агнес Борг Петтерсен)

Эми Мэдиган — «Орудия» (за роль Глэдис)

Вунми Мосаку — «Грешники» (за роль Энни)

Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (за роль Перфидии Беверли Хиллс)

Лучший оригинальный сценарий

Роберт Каплоу — «Голубая луна»

Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»

Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»

Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Райан Куглер — «Грешники»

Российский фильм — номинант на «Оскар-2026»

Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошел в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Бронзит также известен своими полнометражными фильмами, такими как «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Карлик Нос». История рассказывает о трех сестрах, живущих на отдаленном острове. Их жизнь меняется, когда на острове появляется моряк, и чувства к нему преображают героинь.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ОСКАР-2026»

«Битва за битвой» — лучший фильм в 2026 году!

Политические взгляды, кровные узы, месть. Бывший леворадикал спустя 16 лет вынужден вспоминать старые навыки и объединяться с соратниками, потому что ему необходимо спасти свою дочь от заклятого врага — полковника-расиста.

«Лучшая актриса» — Джесси Бакли за роль в «Хамнете».

В драме «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» львиная доля отводится героине Джесси Бакли, остающейся личностью, несмотря на статус жены творца. Ее беззвучный срыв после потери сына пронзает зрителя насквозь.

Ди Каприо и Шаламе остались без «Оскара»!

«Оскар» за лучшую мужскую роль получает Майкл Б. Джордан.

В фильме «Грешники» он сыграл двух совершенно разных героев. Каждый из них обладал своей харизмой и характером. Именно поэтому у нас нет вопросов к его победе.

Пол Томас Андерсон получил заветную статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший режиссер».

В кинокартине «Битва за битвой» Пол Томас Андерсон работал со студийным бюджетом, сохранив при этом свой авторский взгляд. Режиссер соединил политическую сатиру, семейную драму и приключенческий жанр в единое полотно о современной Америке. Визуальный ряд и джазовые композиции Джонни Гринвуда создали атмосферу, в которой ирония соседствует с серьезным разговором о времени.

Golden из «Кей-поп-охотниц на демонов» — лучшая песня! Ее исполняют Ejae, Одри Нуна и Рей Ами.

Политические заявления на «Оскаре» давно перестали быть чем-то удивительным. Актер Хавьер Бардем, объявляя номинантов на лучший международный фильм, сразу же сказал: «Нет войне! Свободу Палестине!»

Награду «Сентиментальная ценность» получил фильм Йоакима Триера на семейную тему. Это не «Голос Хинд Раджаб», не «Простая случайность» и не «Секретный агент», которые затрагивают политические вопросы.

«Все взрослые несут ответственность за всех детей», — сказал Триер.

Лучшим международным фильмом стал «Сентиментальная ценность». Этот проект — совместная работа Норвегии, Германии, Дании, Франции, Швеции и Великобритании.

В этом году на «Оскаре» особое внимание уделяют безопасности артистов. На фоне эскалации на Ближнем Востоке американские спецслужбы не исключили возможность провокации или теракта. Охрану на мероприятии усилили в несколько раз. Вокруг здания дежурят почти тысяча полицейских, снайперов, кинологов и спецназа.

Лучшим оператором стал Отем Дюральд, работавший над «Грешниками».

«Битва за битвой» забирает свой четвертый «Оскар» — за лучший монтаж.

Объявлен победитель в категории «Лучший звук» — им стала гоночная драма F1 с Брэдом Питтом.

Композитор Людвиг Йоранссон, известный своими работами над фильмами «Оппенгеймер» и «Черная пантера», получил свой третий «Оскар». Награда досталась ему за саундтрек к фильму «Грешники».

Тем временем 14 «Оскаров» вручили, осталось еще десять.

«Оскар» за лучшую документальную короткометражку уходит картине «Все пустые комнаты».

Статуэтку за «Лучшие визуальные эффекты» забирает фильм «Аватар: Пламя и пепел».

«Франкенштейн» забирает еще один «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

Трогательный момент. На церемонии актер Билли Кристал вместе с оскаровской публикой вспомнил режиссера Роба Райнера. Тот снял фильмы «Когда Гарри встретил Салли», «Принцесса-невеста» и «Мизери».

14 декабря 2025 года Райнера и его жену обнаружили убитыми в их доме. После проникновенной речи Кристала на сцену вышли актеры, которые снимались в фильмах Райнера.

В рубрике In Memoriam вспомнили тех, кто ушел в прошлом году: Клаудию Кардинале, Белу Тарра, Удо Кира, Джорджио Армани, Вэла Килмера, Роберта Дюваля, Роберта Бентона, Дайан Лэдд, Роберта Редфорда, Кэтрин О’Хару и Дайан Китон.

Однако Брижит Бардо почему-то не включили в этот список голливудских потерь. Также в прошлом году не упомянули Мишель Трахтенберг, Шеннен Доэрти и Ален Делона.

Награда за лучший оригинальный сценарий присуждена академиками фильму «Грешники». Первый за вечер «Оскар».

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон. В копилке фильма уже три «Оскара»!

Шон Пенн победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою роль в «Битве за битвой». На церемонию он, кстати, не пришел.

Первый в истории «Оскар» за лучший актерский ансамбль вручили фильму «Битву за битвой».

«Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» ушел сразу двум фильмам: «Вокалисты» и «Двое людей обмениваются слюной».

Это третья ничья в истории премии. До этого такое случалось в 1995 году: тогда награду разделили «Эта замечательная жизнь Франца Кафки» и «Тревор». В 2013 году равное количество голосов набрали фильмы «007: Координаты „Скайфолл“» и «Цель номер один» в номинации «Лучший звук».

Фильм «Битва за битвой» получил номинацию «Лучший кастинг» на «Оскаре».

Уилл Арнетт, который объявлял победителей вместе с Ченнингом Татумом, выступил против использования искусственного интеллекта в искусстве.

«Лучший макияж и прически» — «Франкенштейн». Второй «Оскар». Джейкоб Элорди провел в общей сложности 4000 часов в кресле гримеров, пока снимали этот фильм.

Счастливая Мэдиган вошла в историю как актриса с самым длительным периодом между первой номинацией и первой победой на «Оскаре». Статуэтки ей пришлось ждать аж 40 лет!

«Оскар» за «Лучший дизайн костюмов» получил «Франкенштейн».

Счастливый обладатель Оскара в этом году получит не только всеобщее восхищение, но еще и 45 подарков на общую сумму в 350 тысяч долларов.

Константин Бронзит не выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Победу одержала картина «Девушка, которая плакала жемчугом».

«Кейпоп-охотницы на демонов» забирает статуэтку в номинации «Лучший анимационный фильм».

И первый «Оскар» в 2026 году забирает Эми Мэдиган за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Орудия».

«Я рад быть последним человеческим ведущим «Оскара», — начал О’Брайен, добавив, что в прошлом году в мире бушевали пожары во время церемонии, но в этом году «все отлично».

В кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе стартовала торжественная церемония вручения премии «Оскар».

Константин Бронзит на красной дорожке «Оскара»!

Это уже третья номинация для режиссера студии «Мельница». В 2009-м он представил «Уборную историю — любовную историю», в 2016-м — философскую «Мы не можем жить без космоса».

В 2026-м его номинировали за короткометражный анимационный фильм «Три сестры».

Главный баттл «Оскара» — Леонардо Ди Каприо VS Тимоти Шаламе.

Леонардо Ди Каприо

Был номинирован за роль Боба Фергюсона в триллере «Битва за битвой». Для Ди Каприо это уже восьмая номинация за карьеру; его единственная победа на «Оскаре» датируется 2016 годом (за фильм «Выживший»).

Тимоти Шаламе

Был номинирован за роль Марти Маузера в фильме «Марти Великолепный». Шаламе номинирован в третий раз: ранее он претендовал на статуэтку за роли в «Назови меня своим именем» (2018) и «Боб Дилан: Никому не известный» (2025).

Сегодня актриса Эмма Стоун в сияющем Louis Vuitton претендует на статуэтку за роль в «Бугонии».

Первое «голое» платье на церемонии «Оскар-2026» предсказуемо досталось Белле Торн.

Актриса прославилась после конфликта с хакерами, сливавшими обнаженные фото звезд Голливуда. Получив угрозы, Белла опубликовала в X (тогда Twitter) свои собственные откровенные снимки.

Позднее полиция задержала хакера-шантажиста.

Прекрасная Деми Мур появилась на красной дорожке «Оскара» в необычном платье.

Николь Кидман, посетившая церковь, появилась на красной дорожке.

Накануне актриса поделилась своим секретом подготовки к церемонии «Оскар». Оказалось, она собирается пойти помолиться. В этом году Николь будет одной из ведущих, поэтому мы с нетерпением ждем ее на сцене.

Красная ковровая дорожка «Оскара» уже началась.

Среди гостей Эль Фэннинг, Киран Калкин, Оливер Лакс, Одесса Эзайон, Маккейна Грейс, Джейкоби Джуп, Макс Рихтер, Джесси Палмер, Джесси Бакли.

С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».

Начало трансляции.