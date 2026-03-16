Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии

Андрей Черненко 5 864 0

Российский аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар»

«Оскар-2026»: онлайн-трансляция церемонии, победители

Фото: © Getty Images/Handout / Handout

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

В Калифорнии пройдет церемония вручения премии «Оскар». В этом году за главную кинонаграду поборются «Грешники» (хоррор), «Битва за битвой» (криминальный триллер), «Бугония» (драмеди), «Марти Великолепный» (байопик) и киноадаптация романа «Франкенштейн».

Где и когда состоится «Оскар-2026»

98-я церемония премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Традиционно местом проведения станет театр «Долби» в Голливуде. Ведущим снова будет комик Конан О’Брайен.

В 2026 году награждают за фильмы 2025 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники» — 16, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль». Это рекорд: «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» ранее номинировались только в 14 категориях.

Второе место по числу номинаций занимает «Битва за битвой» с ДиКаприо, третье делят «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».

Главные номинации «Оскар-2026»

Лучший фильм

  • «Битва за битвой»
  • «Бугония»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сны поездов»
  • «Марти Великолепный»
  • «Франкенштейн»

Лучшая режиссура

  • Хлоя Чжао — «Хамнет»
  • Джош Сафди — «Марти Великолепный»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (за роль Марти Маузера)
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (за роль Боба Фергюсона)
  • Итан Хоук — «Голубая луна» (за роль Лоренца Харта)
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники» (за роли Элайджи Мура и Элиаса Мура)
  • Вагнер Моура — «Секретный агент» (за роль Армандо Солимоиса)

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли — «Хамнет» (за роль Агнес Шекспир)
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (за роль Линды)
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (за роль Клэр Сардина)
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (за роль Норы Борг)
  • Эмма Стоун — «Бугония» (за роль Мишель Фуллер)

Лучший актер второго плана

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (за роль Серхио Сен-Карлоса)
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (за роль Чудовища)
  • Делрой Линдо — «Грешники» (за роль Делты Слима)
  • Шон Пенн — «Битва за битвой» (за роль Стивена Локджо)
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (за роль Густава Борга)

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (за роль Рэйчел Кэмп)
  • Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (за роль Агнес Борг Петтерсен)
  • Эми Мэдиган — «Орудия» (за роль Глэдис)
  • Вунми Мосаку — «Грешники» (за роль Энни)
  • Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (за роль Перфидии Беверли Хиллс)

Лучший оригинальный сценарий

  • Роберт Каплоу — «Голубая луна»
  • Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»
  • Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»
  • Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Российский фильм — номинант на «Оскар-2026»

Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошел в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Бронзит также известен своими полнометражными фильмами, такими как «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Карлик Нос». История рассказывает о трех сестрах, живущих на отдаленном острове. Их жизнь меняется, когда на острове появляется моряк, и чувства к нему преображают героинь.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ОСКАР-2026»

05:36

«Битва за битвой»  — лучший фильм в 2026 году!

Reuters / Mike Blake

Политические взгляды, кровные узы, месть. Бывший леворадикал спустя 16 лет вынужден вспоминать старые навыки и объединяться с соратниками, потому что ему необходимо спасти свою дочь от заклятого врага — полковника-расиста.

05:31

«Лучшая актриса» — Джесси Бакли за роль в «Хамнете».

 

Reuters / Mike Blake

В драме «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» львиная доля отводится героине Джесси Бакли, остающейся личностью, несмотря на статус жены творца. Ее беззвучный срыв после потери сына пронзает зрителя насквозь.

05:27

Ди Каприо и Шаламе остались без «Оскара»!

05:26

«Оскар» за лучшую мужскую роль получает Майкл Б. Джордан.

 

Reuters / Mike Blake

 

В фильме «Грешники» он сыграл двух совершенно разных героев. Каждый из них обладал своей харизмой и характером. Именно поэтому у нас нет вопросов к его победе.

05:19

Пол Томас Андерсон получил заветную статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший режиссер».

Reuters / Mike Blake

В кинокартине «Битва за битвой» Пол Томас Андерсон работал со студийным бюджетом, сохранив при этом свой авторский взгляд. Режиссер соединил политическую сатиру, семейную драму и приключенческий жанр в единое полотно о современной Америке. Визуальный ряд и джазовые композиции Джонни Гринвуда создали атмосферу, в которой ирония соседствует с серьезным разговором о времени.

05:16

Golden из «Кей-поп-охотниц на демонов» — лучшая песня! Ее исполняют Ejae, Одри Нуна и Рей Ами.

05:11

Политические заявления на «Оскаре» давно перестали быть чем-то удивительным. Актер Хавьер Бардем, объявляя номинантов на лучший международный фильм, сразу же сказал: «Нет войне! Свободу Палестине!»

Награду «Сентиментальная ценность» получил фильм Йоакима Триера на семейную тему. Это не «Голос Хинд Раджаб», не «Простая случайность» и не «Секретный агент», которые затрагивают политические вопросы.

«Все взрослые несут ответственность за всех детей», — сказал Триер.

05:06

Лучшим международным фильмом стал «Сентиментальная ценность». Этот проект — совместная работа Норвегии, Германии, Дании, Франции, Швеции и Великобритании.

04:54

В этом году на «Оскаре» особое внимание уделяют безопасности артистов. На фоне эскалации на Ближнем Востоке американские спецслужбы не исключили возможность провокации или теракта. Охрану на мероприятии усилили в несколько раз. Вокруг здания дежурят почти тысяча полицейских, снайперов, кинологов и спецназа.

Reuters / Ringo Chiu

04:50

Лучшим оператором стал Отем Дюральд, работавший над «Грешниками».


04:48

«Битва за битвой» забирает свой четвертый «Оскар» — за лучший монтаж. 


04:44

Объявлен победитель в категории «Лучший звук» — им стала гоночная драма F1 с Брэдом Питтом.

04:35

Композитор Людвиг Йоранссон, известный своими работами над фильмами «Оппенгеймер» и «Черная пантера», получил свой третий «Оскар». Награда досталась ему за саундтрек к фильму «Грешники».

04:29

Тем временем 14 «Оскаров» вручили, осталось еще десять.

04:26

«Оскар» за лучшую документальную короткометражку уходит картине «Все пустые комнаты».

04:08

Статуэтку за «Лучшие визуальные эффекты» забирает фильм «Аватар: Пламя и пепел».

04:08

«Франкенштейн» забирает еще один «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

04:04

Трогательный момент. На церемонии актер Билли Кристал вместе с оскаровской публикой вспомнил режиссера Роба Райнера. Тот снял фильмы «Когда Гарри встретил Салли», «Принцесса-невеста» и «Мизери».

Matt Sayle./ ТАСС

14 декабря 2025 года Райнера и его жену обнаружили убитыми в их доме. После проникновенной речи Кристала на сцену вышли актеры, которые снимались в фильмах Райнера.

В рубрике In Memoriam вспомнили тех, кто ушел в прошлом году: Клаудию Кардинале, Белу Тарра, Удо Кира, Джорджио Армани, Вэла Килмера, Роберта Дюваля, Роберта Бентона, Дайан Лэдд, Роберта Редфорда, Кэтрин О’Хару и Дайан Китон.

Однако Брижит Бардо почему-то не включили в этот список голливудских потерь. Также в прошлом году не упомянули Мишель Трахтенберг, Шеннен Доэрти и Ален Делона.

03:40

Награда за лучший оригинальный сценарий присуждена академиками фильму «Грешники». Первый за вечер «Оскар».

03:35

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон. В копилке фильма уже три «Оскара»!

03:24

Шон Пенн победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою роль в «Битве за битвой». На церемонию он, кстати, не пришел.

 

03:23

Первый в истории «Оскар» за лучший актерский ансамбль вручили фильму «Битву за битвой».

03:15

«Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» ушел сразу двум фильмам: «Вокалисты» и «Двое людей обмениваются слюной».

Это третья ничья в истории премии. До этого такое случалось в 1995 году: тогда награду разделили «Эта замечательная жизнь Франца Кафки» и «Тревор». В 2013 году равное количество голосов набрали фильмы «007: Координаты „Скайфолл“» и «Цель номер один» в номинации «Лучший звук».

03:05

Фильм «Битва за битвой» получил номинацию «Лучший кастинг» на «Оскаре».

02:56

Уилл Арнетт, который объявлял победителей вместе с Ченнингом Татумом, выступил против использования искусственного интеллекта в искусстве.

02:55

«Лучший макияж и прически» — «Франкенштейн». Второй «Оскар». Джейкоб Элорди провел в общей сложности 4000 часов в кресле гримеров, пока снимали этот фильм.

02:54

Счастливая Мэдиган вошла в историю как актриса с самым длительным периодом между первой номинацией и первой победой на «Оскаре». Статуэтки ей пришлось ждать аж 40 лет!

Reuters / Mario Anzuoni

02:53

«Оскар» за «Лучший дизайн костюмов» получил «Франкенштейн».

02:51

Счастливый обладатель Оскара в этом году получит не только всеобщее восхищение, но еще и 45 подарков на общую сумму в 350 тысяч долларов.

02:35

Константин Бронзит не выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Победу одержала картина «Девушка, которая плакала жемчугом».

02:33

«Кейпоп-охотницы на демонов» забирает статуэтку в номинации «Лучший анимационный фильм».

02:21

И первый «Оскар» в 2026 году забирает Эми Мэдиган за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Орудия».

Reuters/ Mike Blake

 

02:10

«Я рад быть последним человеческим ведущим «Оскара», — начал О’Брайен, добавив, что в прошлом году в мире бушевали пожары во время церемонии, но в этом году «все отлично».

02:00

В кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе стартовала торжественная церемония вручения премии «Оскар».

01:59

Константин Бронзит на красной дорожке «Оскара»!

© Getty Images/Mike Coppola / Staff

Это уже третья номинация для режиссера студии «Мельница». В 2009-м он представил «Уборную историю — любовную историю», в 2016-м — философскую «Мы не можем жить без космоса».

В 2026-м его номинировали за короткометражный анимационный фильм «Три сестры».

01:57

Главный баттл «Оскара» — Леонардо Ди Каприо VS Тимоти Шаламе.

Reuters/ DANIEL COLE

Леонардо Ди Каприо

Был номинирован за роль Боба Фергюсона в триллере «Битва за битвой». Для Ди Каприо это уже восьмая номинация за карьеру; его единственная победа на «Оскаре» датируется 2016 годом (за фильм «Выживший»).

Тимоти Шаламе

Был номинирован за роль Марти Маузера в фильме «Марти Великолепный». Шаламе номинирован в третий раз: ранее он претендовал на статуэтку за роли в «Назови меня своим именем» (2018) и «Боб Дилан: Никому не известный» (2025).

01:50

Сегодня актриса Эмма Стоун в сияющем Louis Vuitton претендует на статуэтку за роль в «Бугонии».

Reuters / DANIEL COLE

01:47

Первое «голое» платье на церемонии «Оскар-2026» предсказуемо досталось Белле Торн.

Reuters / Caroline Brehman

Актриса прославилась после конфликта с хакерами, сливавшими обнаженные фото звезд Голливуда. Получив угрозы, Белла опубликовала в X (тогда Twitter) свои собственные откровенные снимки.

Позднее полиция задержала хакера-шантажиста.

01:43

Прекрасная Деми Мур появилась на красной дорожке «Оскара» в необычном платье.

Reuters / DANIEL COLE

01:36

Николь Кидман, посетившая церковь, появилась на красной дорожке.

Reuters / Caroline Brehman

Накануне актриса поделилась своим секретом подготовки к церемонии «Оскар». Оказалось, она собирается пойти помолиться. В этом году Николь будет одной из ведущих, поэтому мы с нетерпением ждем ее на сцене.

01:35

Красная ковровая дорожка «Оскара» уже началась.

Среди гостей Эль Фэннинг, Киран Калкин, Оливер Лакс, Одесса Эзайон, Маккейна Грейс, Джейкоби Джуп, Макс Рихтер, Джесси Палмер, Джесси Бакли.

01:15

Мультфильм «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Кадр из мультфильма «Три сестры» реж.: Константин Бронзит, 2024 г.

Это уже третья номинация Бронзита на премию Американской киноакадемии. Режиссер скрывал свое имя при отправке фильма на фестивали, чтобы оценить его художественные достоинства.

Сюжет мультфильма рассказывает о трех сестрах, живущих на уединенном острове. Их спокойную жизнь нарушает появление мужчины.

01:04

С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».

01:00

Начало трансляции.