Премию «Оскар» за лучшую режиссуру получил Пол Томас Андерсон

Фото: Reuters/Mike Blake

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он довольствовался исключительно номинациями с 1998 года и на этот раз боролся с разноплановыми и сильными соперниками.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Пол Томас Андерсон получил премию «Оскар» за фильм «Битва за битвой» и стал лучшим режиссером 2026 года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук. В рамках 98-й церемонии вручения премии в номинации «Лучший режиссер» вместе с ним были представлены Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглер («Грешники»).

Критики пророчили победу именно ему. Как когда-то весь мир сопереживал Леонардо Ди Каприо, которому никак не давали «Оскара», несмотря за целую очередь фильмов-хитов, так и в этом году ожидалось свершение вселенской справеливости. Андерсон снял «Нефть», «Магнолию», «Ночи в стиле буги», «Лакричную пиццу», «Мастера» и «Призрачную нить», но награды забирали его актеры! Сам маэстро ждал признания с 1998 года, но приходилось обходиться только номинациями.

«Битва за битвой» — проект, выбивающийся из фильмографии режиссера, в котором объединилось множество жанров от комедии и политической драмы до боевика. Андерсон работал со студийным бюджетом, сохранив при этом свой авторский взгляд. Он смело соединил несколько сюжетных линий в единое полотно, приправив эффектным визуальным рядом и джазовыми композициями Джонни Гринвуда.

Главной конкуренткой Андерсона называли Хлою Чжао, представившую совершенно иную работу — тонкую, неспешную и сокрушительную драму. Она как раз-таки себе не изменила и снова взялась за изучение глубины человеческих чувств и в некотором роде психотерапию через искусство. Также успешно она препарировала персонажа Фрэнсис Макдорманд в «Земле кочевников» несколько лет назад.

Церемония вручения «Оскара» состоялась в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, Голливуд, и продлилась около четырех часов. Победителям были вручены золотые статуэтки в 24-х номинациях. Второй год подряд присуждение премии прошло с учетом правила, защищающего кинопрокат от атак стриминговых сервисов. «Оскаром» наградили только те фильмы которые шли в кинотеатрах не меньше недели. Как и в прошлом году, мероприятие провел комик и телеведущий Конан О’Брайен.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.