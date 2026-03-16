Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила лента «Битва за битвой»

Прогнозы критиков на 98-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии сбываются один за другим.

Фильм «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона был признан лучшим по итогам 98-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. В этом году маэстро получил награды, которые обходили его стороной с 1998 года — его также отметили «Оскаром» как лучшего режиссера.

В номинации «Лучший фильм» были представлены десять картин: «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «F1» Джозефа Косински, «Франкенштейн» мексиканского маэстро ужасов Гильермо дель Торо, «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» Хлои Чжао, «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Грешники» Райана Куглера и «Сны поездов» Клинта Бентли.

Главным претендентом на «Оскар» критики называли картину Андерсона— хулиганское кино о революции в мире, который к ней не готов. Лента уже собрала немало наград, в том числе четыре «Золотых глобуса» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», а также премии Гильдии продюсеров, BAFTA и Critics Choice.

Церемония вручения «Оскара» состоялась в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, Голливуд, и продлилась около четырех часов. Победителям были вручены золотые статуэтки в 24-х номинациях. Второй год подряд присуждение премии прошло с учетом правила, защищающего кинопрокат от экспансии стриминговых сервисов. Награду получили только те фильмы, которые шли в кинотеатрах не меньше недели. Как и в прошлом году, мероприятие провел комик и телеведущий Конан О’Брайен.

Фильм «Грешники» получил рекордные 16 номинаций. Прежде только картины «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» номинировались по 14 раз.

