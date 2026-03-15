Собянин сообщил о 107 дронах, сбитых на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последние два беспилотника уничтожили вечером в воскресенье.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки уничтожили 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. О ликвидации еще двух дронов вечером в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Собянин.

Атака беспилотников стала причиной ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Сейчас рейсы принимаются и отправляются по согласованию с властями, возможны корректировки в расписании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в пригороде Тихорецка Краснодарского края обломки сбитого дрона упали на территорию нефтебазы, из-за чего начался пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, фрагменты сбитого беспилотника ВСУ повредили две высоковольтные линии в Тихорецком районе. Сейчас специалисты оценивают ущерб, после чего начнутся восстановительные работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.