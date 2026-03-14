Собянин: Московские врачи все чаще применяют высокотехнологичные методы лечения

В Москве расширили применение высокотехнологичной медицинской помощи, благодаря чему жители могут получать современные методы лечения в большем числе клиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Сегодня высокотехнологичные методы лечения доступны в более чем 30 городских больницах по 20 профильным направлениям. Важно, что инновационную медпомощь, в том числе лекарственную терапию таргетными препаратами, могут получить и взрослые, и дети», — написал столичный градоначальник.

Отмечается, что развитие медицинской инфраструктуры позволяет применять инновационные технологии для диагностики и терапии, повышая эффективность лечения.

Власти подчеркивают, что увеличение объемов высокотехнологичной помощи связано с модернизацией оборудования и подготовкой специалистов. Это способствует повышению качества медицинских услуг и расширяет возможности для пациентов, которым требуются сложные операции или специализированное лечение.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего. Об этом писал 5-tv.ru.

