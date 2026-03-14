Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16

Собянин: число сбитых беспилотников над Москвой достигло 16
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Аэропорты вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Количество сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) достигло 16 штук. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Пресс-служба российской авиации, в свою очередь, сообщила, что в аэропортах Внуково и Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву.
