Столичные тренды: в Москве прочтут лекции о моде и стиле

На Московской неделе моды состоится лекторий с экспертами

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Принять участие можно с 14 по 19 марта.

В рамках Московской недели моды состоится «VK Лекторий» с участием ведущих экспертов фэшн-индустрии. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Мероприятие, организованное при поддержке Правительства Москвы, пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 14 по 19 марта. В качестве почетных гостей будут присутствовать главы компаний, фэшн-аналитики, стилисты, дизайнеры и другие профессионалы.

Пройдет 36 сессий, посвященных будущему модной индустрии, трендам в предпринимательстве, связям культурной и духовной сфер с миром глянца и подиумов. Регистрироваться на лекции для личного посещения можно заранее — также их можно посмотреть онлайн.

«Уверена, что зритель получит исчерпывающую информацию о последних трендах на нашем лектории в рамках Московской недели моды», — отметила Зоя Новикова, заместитель старшего вице-президента «ВКонтакте» по спецпроектам.

Всего в программе лектория примут участие дизайнеры из 67 регионов России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.