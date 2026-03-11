Выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

Собянин: выпуск лекарств для сердца в Москве вырос на 80%

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из столичных заводов за 2025 год отгрузил более 550 тысяч упаковок лекарств на экспорт.

Столичные предприятия нарастили выпуск лекарств для сердца и сосудов почти на 80% за 2025 год. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, один из столичных заводов, производящий, в основном, оригинальные препараты для лечения кардиозаболеваний, за 2025-й выпустил на четыре миллиона упаковок больше. Из них свыше 550 тысяч отгрузили на экспорт.

Для поддержки этой важной отрасли в городе создан целый комплекс мер — от налоговых льгот до инфраструктурных решений. В особой экономической зоне «Технополис Москва» работает один из крупнейших фармацевтических кластеров страны.

По данным мэрии, развитие собственных производств позволяет не только обеспечивать пациентов необходимыми препаратами, но и снижать зависимость от импортных поставок в условиях санкционного давления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что людей, которые болеют диабетом, раком, имеют серьезные проблемы с сердцем и психические отклонения, занесли в единый Федеральный регистр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.