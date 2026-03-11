Более 400 тонн гуманитарной помощи передали московские профсоюзы в зону СВО

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кроме того, около 4,8 тысячи детей участников спецоперации отдохнули в оздоровительных лагерях при поддержке столичных профсоюзов.

Более 400 тонн гуманитарной помощи передали московские профсоюзы в зону проведения СВО и жителям приграничных территорий. Об этом сообщает портал mos.ru.

В феврале столичная федерация профсоюзов открыла два пункта сбора гуманитарной помощи на своих площадках.

За 2025 год было направлено свыше 400 тонн гумпомощи участникам спецоперации и жителям приграничных территорий. Менее чем за месяц активисты собрали более 50 коробок с продуктами, одеждой и предметами личной гигиены.

Юрий Павлов, председатель Московской федерации профсоюзов, рассказал, что они создали штабы для помощи родственникам мобилизованных, которые сегодня объединяют около трех тысяч семей, проводят патриотические акции и регулярно отправляют гуманитарную помощь на передовую, а также мирным жителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в волонтерских центрах Москвы 15 марта пройдет марафон добрых дел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.